Concert à Paris : Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead dévoilent un nouveau projet

Les 6 et 7 juin 2022, les deux principaux membres de Radiohead présenteront «The Smile» à la Philharmonie, leur nouveau projet mené avec le frondeur batteur Tom Skinner.

Les fans de Radiohead vont être ravis. En effet, Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead ont un nouveau projet, «The Smile», accompagnés du frondeur batteur Tom Skinner. Deux concerts inédits sont organisés à la Philharmonie de Paris, les 6 et 7 juin.

Le groupe anglais, «apparu au début des années 1990, s’était hissé au firmament des musiques actuelles en pratiquant un rock expérimental, influencé notamment par l’électronique et le jazz». Thom Yorke s’occupait du chant, guitare et piano, tandis que Jonny Greenwood gérait guitare, synthétiseur, piano et ondes Martenot. Engagés tous les deux dans divers projets parallèles, comme le rappelle le site officiel de la salle, ils se réunissent à présent avec «The Smile».

Le batteur Tom Skinner, de son côté, a été très actif dans la scène jazz de Londres. Il était notamment musicien dans l’excellent groupe Sons of Kemet. La première partie sera assurée par Robert Stillman, «tête chercheuse du jazz contemporain et multi-instrumentiste à la musique hybride, libre et élégante».

Au-delà de son projet, il a collaboré avec de nombreux artistes. Paru en début d’année, son huitième album - «What Does it Mean to Be American» - regroupe «sept plages essentiellement instrumentales, fruit de longues improvisations et expérimentations». Un évènement à ne pas rater.