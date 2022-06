Ezra Miller accusé de manipulation sur une jeune femme

L’acteur Ezra Miller enchaîne les polémiques et problèmes judiciaires. Il est notamment accusé d’avoir manipulé la jeune Tokata Iron Eyes, et de lui avoir fourni drogue et alcool.

Ezra Miller, âgé de 29 ans, fait de nouveau parler de lui. En effet, les parents de Tokata Iron Eyes, jeune femme de 18 ans, activiste et membre de la tribu Standing Rock Sioux, affirment dans des documents judiciaires que l’acteur lui aurait fourni de l’alcool, de la marijuana et du LSD. Ils ont demandé une ordonnance de protection, comme le rapporte Yahoo Entertainment.

Tokata, fille des militants Chase Iron Eyes et Sara Jumping Eagle, aurait abandonné l’école et se serait enfuie à Hawai avec l’acteur. Ce dernier a d’ores et déjà été arrêté à plusieurs reprises. Le document précise que Miller afficherait «un comportement de contrôle de type sectaire et (serait) psychologiquement manipulateur».

Une audience prévue en juillet prochain

Les parents de la jeune fille se sont rendus au domicile de l’acteur dans le Vermont pour retrouver leur enfant, qui n’avait plus de permis de conduire, de cartes bancaires ou de clés. Après trois semaines de désintoxication, elle a finalement retrouvé Miller.

L’acteur utiliserait la violence, l’intimidation et la peur pour parvenir à ses fins. Sur Instagram, Tokata a exprimé sa colère envers ses parents et expliqué qu’elle considérait Ezra comme «un camarade» qui l’a aidée dans sa vie, rapportent nos confrères. L’acteur et la militante se sont rencontrés en 2016, alors que la jeune femme n’avait que 12 ans et lui 23. Une audience est prévue pour juillet 2022.