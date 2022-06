Lonny : la chanteuse folk à suivre est la fille d'un célèbre acteur

La chanteuse Lonny, 28 ans, s’est fait un prénom dans la musique, et ce sans profiter de la renommée de son père, qui n’est autre que l’acteur Thierry Lhermitte.

Une nouvelle artiste à suivre de très près. Louise Lhermitte alias Lonny, 28 ans, fait sensation dans le monde de la folk. Et si son ascendance aurait pu accélérer sa notoriété, elle a préféré discrètement mais sûrement fait son petit bout de chemin sans mettre en avant le nom de son père, Thierry Lhermitte, dont elle est la cadette.

La musicienne, qui s’est lancée en solo il y a peu, a sorti son premier album, Ex Voto en début d’année, et fait le régal des mélomanes avec sa voix douce et ses textes sensibles qu'elle promène sur des sonorités folk mélancoliques, qui pourraient la situer entre deux références du genre, Cat Power et Joni Mitchell.

Pour la jeune femme, qui a choisi le pseudo Lonny en référence à son caractère solitaire («lonely», en anglais), il n'a jamais été question de marcher dans les pas de son illustre père. «Déjà petite, ce n’était pas une option de faire comme mon papa», a-t-elle confié au Devoir. «J’avais besoin de me définir autrement que mes parents. Surtout, j’avais l’appel de la musique», a ajouté celle qui sera notamment en concert le 16 juillet à la Rochelle dans le cadre des Francofolies, ou encore le 27 septembre à la Cigale.

Une passion née très tôt chez elle. «Je suis née à la montagne et j'ai grandi à Paris, avait-elle aussi confié au site Dans ta Face B. Je me suis mise assez à la musique, vers 7 ans, et j'ai commencé avec le violon alto avec qui je vis depuis maintenant 20 ans.»

Née dans les années 1990, la petite dernière de la fratrie Lhermitte - Astrée, sa grande sœur née en 1975 est artiste-peintre et Victor, le benjamin, né en 1979, est restaurateur à Montréal – est cependant celle qui aurait été la plus proche de son papa durant son enfance.

«Quand mes enfants étaient très jeunes, je tournais tellement que je ne les voyais pas beaucoup», avait confié l’acteur à Paris Match, précisant toutefois : «À part avec ma dernière fille, avec qui j'ai toujours été très lié. Je n'ai pas été le même père pour les trois.»