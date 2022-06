BTS : «épuisé», le groupe au succès planétaire annonce vouloir se concentrer sur des projets solo

«Epuisés», les membres du groupe de K-Pop BTS ont déclaré avoir un «besoin de changement» et prendre une pause pour se concentrer sur des projets individuels.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Dans une vidéo mise en ligne ce mardi, le groupe BTS, connu notamment pour ses planétaires «Butter» et «Dynamite» et, qui vient de sortir un album d’anthologie de trois disques «Proof» il y a quelques jours, a parlé de son avenir et indiqué se mettre «en pause».

Dans cette video tournée lors d'un dîner organisé pour marquer l'anniversaire du boys band, les sept membres apparaissent en train de converser autour d'une table, avec bouteilles de vin et de bière, entourés de ballons violets et bleus.

L'un d'eux, RM, 27 ans, explique les larmes aux yeux et la gorge nouée qu'après plusieurs nominations aux Grammy Awards ils «ne savent plus quel groupe ils forment» exactement, ajoutant que certains membres sont «épuisés». «Le problème avec la K-pop et tout le système d'idols, c'est qu'ils ne vous donnent pas le temps de mûrir», a-t-il confié avant d'ajouter : le groupe «doit sans cesse produire de la musique et faire quelque chose (…) En dix ans, j'ai changé et j'ai besoin de réfléchir et d'avoir du temps pour moi», a-t-il confié.

«Une passe difficile»

V a rappelé une conversation qu'il avait eue avec J-Hope dans laquelle ils avaient discuté de la façon dont le travail sur des projets solo améliorerait leur «synergie» en tant que groupe. Suga a décrit un intérêt à essayer de nouveaux genres.

Un autre membre, Jimin, ajoute que le septuor «essayait peu à peu de comprendre» ce qui leur arrivait et «de réfléchir au souvenir que chacun voulait laisser à ses fans». Il reconnaît aussi que BTS «traverse une passe difficile, (qu'il) cherche (son) identité, un processus long et épuisant».

«Nous allons chacun prendre un peu de temps pour nous amuser et vivre beaucoup de choses», a déclaré Jung Kook à ses fans. «Nous promettons que nous reviendrons un jour encore plus matures que nous ne le sommes maintenant.»

rétropédalage ?

La mise en «pause» d’un tel monstre de l’industrie musicale n’est pas sans remous... Le groupe génère en effet des milliards de dollars pour l'économie sud-coréenne et a même enregistré en 2021 un chiffre d'affaires record de plus d'un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d'albums.

La vidéo des sept garçons a donc fait l’effet d’une bombe jusqu’à faire ce mercredi dégringoler en Bourse leur label HYBE. La société de divertissement coréenne a tenté d'atténuer l'information en assurant qu'ils continueraient à travailler ensemble. «BTS ne fait pas de pause. Les membres se concentreront davantage sur des projets solo en ce moment», indique un communiqué.

Pour l’heure, aucun détail sur les futures collaborations BTS ou les projets solo n'a été annoncé.

BTS a une gigantesque base mondiale de fans qui suit de très près le groupe et ses membres. Extrêmement populaire aux Etats-Unis, le septuor est si influent auprès de la jeunesse qu'il s'est récemment adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies et s'est rendu à la Maison Blanche pour discuter avec le président Joe Biden des moyens de réduire la violence contre les Américains d'origine asiatique.