BTS fait une pause : trois titres du groupe sud-coréen à réécouter d'urgence

Les superstars sud-coréennes de la K-pop BTS ont annoncé qu'ils faisaient une pause afin de se consacrer à leurs carrières solo, après neuf années de succès. Une bonne occasion de réécouter leurs plus grands tubes.

« Butter »

Le groupe est particulièrement doué pour faire des coups de communication autour de ses titres. En 2016, un compte à rebours était apparu sur leur chaîne YouTube, et les fans du groupe — les ARMY — avaient été des milliers à regarder un cube jaune animé fondre en forme de cœur, comme le rapporte un blog dédié au groupe.

Au bout d'une heure, le titre du prochain single de BTS avait finalement été révélé, et de nombreux clips conceptuels dévoilés dans la foulée. Enfin, le vendredi à minuit, le nouveau clip du single estival était sorti.

«Dynamite »

En septembre 2020, après avoir repris les tournées, avec notamment un spectacle en Arabie saoudite, BTS est devenu le premier groupe sud-coréen à trôner au classement américain des singles avec son titre «Dynamite», entièrement interprété en anglais.

Quelques heures plus tôt, le groupe avait obtenu le Best Pop award des MTV Video Music Awards, face à des poids lourds tels que Lady Gaga, Ariana Grande et Taylor Swift.

«Yet to Come»

Le groupe a fait son retour - le dernier si la «pause» devait devenir définitive - avec l’album d’anthologie «Proof», retraçant leurs neuf années de carrière.

Trois nouvelles chansons ont été intégrées à ce nouvel opus, dont le titre «Yet To Come». Le clip vidéo a été dévoilé le 10 juin dernier, et cumule déjà 85 millions de vues.