Été 2022 : notre sélection de Cahiers de vacances pour adultes

Qui a dit que les cahiers de vacances étaient uniquement réservés aux enfants ? Sport, géographie, science… Voici une sélection de cahiers de vacances pour adultes à emmener avec soi cet été pour stimuler ses méninges et se cultiver tout en s’amusant.

Le plus dépaysant

©Solar

Avec le cahier de vacances Géo, préparez-vous à faire le tour du monde. Découpé en cinq thèmes - des pays et des hommes, us et coutumes, monuments, faune et flore et sites naturels – il propose notamment de partir à la découverte de tenues vestimentaires et fêtes traditionnelles, de la cuisine du monde, mais aussi des plus beaux musées, en faisant une escale sur la banquise et sous les tropiques. Et ce, à travers plus de 100 quiz et jeux (sudoku, photos mystères, mots cachés, mots croisés, jeu des sept erreurs…). Cet ouvrage, qui sensibilise à la protection de la planète, permet également de mieux déterminer son profil de voyageur. Mais que l’on soit aventurier du dimanche ou globe-trotteur, on en saura beaucoup plus sur le monde après l’avoir refermé.

Cahier de vacances adultes Géo, de Valérie Cluzel, éd. Solar, 6,90€.

Le plus feel good

©Solar

D’autres préfèreront tester leurs connaissances dans une ambiance feel good. Dans ce cas, rien de tel que «Mon cahier de vacances 2022», signé Alexia Maury. Au menu ? Charades, blinds tests, énigmes, et autres casses têtes autour de thèmes variés tels que la musique, le cinéma, la nutrition, la beauté, le bien-être et le people. On retrouve par exemple un puzzle de mots sur des héroïnes littéraires, un rébus antioxydant, des mots-fléchés sur les actrices, mais aussi une partie de pétanques permettant à la fin de découvrir les produits naturels qui s’utilisent en rituel de soin pour les ongles, et des tests à faire avec un(e) ami(e) ou son partenaire pour mieux se connaître. Sans oublier les exercices de yoga et le challenge aquagym pour rester en forme.

Mon cahier de vacances 2022, Alexia Maury, éd. Solar, 6,90€.

Le plus sportif

©Solar

L’été rime avec chaleur, détente, vacances, mais aussi Tour de France. Les passionnés de la Grande Boucle pourront de leur côté se procurer le cahier de vacances dédié à cette compétition mythique pour enrichir leurs connaissances en la matière en 21 étapes. Portraits de champions, gadins et catas, au sein du peloton… Ce cahier jaune offre une belle échappée avec plus de 120 activités. On fait le tour du Tour via des jeux de connaissances, de lettres et illustrés. Parmi eux, des photos mystère, syllabes à remettre dans l’ordre, anagrammes, devinettes, «vrai ou faux ?», «Qui suis-je ?», mais aussi des tests chronométrés. Il est par exemple demandé de citer en 30 secondes le plus grand nombre de vainqueurs du Tour de France.

Cahier de vacances Tour de France 2022, Mativox, éd. Solar, 6,90€.

Le plus scientifique

©Solar

Le cahier de vacances «Science&Vie» séduira les plus curieux. Et pour cause, il est organisé autour de sept thématiques, pour tout savoir sur le monde qui nous entoure : les grands événements de la science, ciel et espace, nature et environnement, corps et santé, cerveau et intelligence, et technologie et futur. Dans le détail, il contient des jeux et exercices sur les phénomènes du cosmos, la chaleur des étoiles, les maladies et traitements, les écosystèmes, ou encore la robotique et le Big Data. Cet ouvrage riche en illustrations est idéal pour mettre à l’épreuve sa culture scientifique et booster son cerveau, tout en comprenant comment il fonctionne. En sachant que de nombreux jeux sont accessibles à toute la famille.

Cahier de vacances «Science&Vie», Mativox, éd. Solar, 6,90€.