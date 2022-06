Concert : revivez la folle expérience du Polytope de Xenakis à l'Ircam de Paris

Dans le cadre de la réouverture de son espace de projection, l'Ircam, le centre de recherche sur la musique et le son situé en face du centre Pompidou, à Paris, propose de revivre une expérience inédite crée il y a 50 ans, le Polytope du compositeur Xenakis. L'une des premières véritables oeuvres multimédias de l'histoire, à expérimenter allongé, les yeux et les oreilles grands ouverts.

Un spectacle précurseur. Alors que les rendez-vous dits immersifs, interactifs ou multimédias se multiplient désormais pour tenter de capter l'attention de spectateurs avides d'expériences inédites, il en est une, crée en 1972, qui a marqué l'histoire par son audace et sa combinaison entre son et lumière.

Avec son Polytope donné aux thermes parisiens de Cluny – il y en aura au total cinq créés à travers le monde –, Iannis Xenakis mêlait ses deux passions, la musique et l'architecture, et offrait pendant deux ans à près de 200.000 personnes une plongée dans une frénésie de lasers, de musique électronique et de crépitements de 600 flashs, le tout de manière entièrement automatisée. Une gageure pour l'époque, que le public, placé au centre du dispositif, découvrait allongé sur le sol, les yeux attirés par ces jeux de lumières amplifiés par de multiples miroirs.

Une version mise au goût du jour

Grâce à la numérisation des oeuvres de l'artiste franco-grec, dont on célèbre le centenaire de la naissance, la construction et le déroulé de ce spectacle a pu faire l'objet d'une recréation, mis au goût du jour par le collectif nu/thing et le studio d'art numérique ExperiensS. Il symbolise une alliance difficile – le travail de Xenakis n'est pas réputé pour sa facilité d'accès – entre art savant et populaire, et entre l'art de l'espace (l'architecture) et l'art du temps (la musique).

Comme il y a cinquante ans, les spectateurs seront invités à s'allonger, à 16 mètres sous terre et sous un ciel lumineux, dans une totale disponibilité d'esprit pour mieux goûter à ce happening dont la musique oscillera entre tremblement géologique et évocation d'une nature luxuriante.

Il se tiendra dès mardi 21 juin, pour la Fête de la musique (l'entrée sera libre pour l'occasion), puis jusqu'au 2 juillet prochain, et marquera la réouverture de l'espace de projection de l'Ircam, lieu iconique de la capitale dédié à la création sonore et au spectacle vivant. Cet événement a lieu dans le cadre du traditionnel festival Manifeste de l'Ircam, qui se termine lui aussi le 2 juillet prochain.

Le Polytope de Cluny, Iannis Xenakis, du 21 juin au 2 juillet, Ircam, 1 place Igor-Stravinsky, Paris 4e.