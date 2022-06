Jazz : six jours de concerts gratuits à La Défense

Du 20 au 26 juin, la Défense Jazz Festival proposera des concerts gratuits et en plein air, sur le Parvis. Toutes les infos.

Bingo pour les fans de jazz. La Défense Jazz Festival, événement gratuit et en plein air, se déroulera du 20 au 26 juin sur le parvis de La Défense, au pied de la Grande Arche. Côté programmation, on retrouvera une sélection alliant grands noms du Jazz et artistes en pleine ascension. Et tous les styles seront inclus : blues, électro-jazz, soul, hip hop, jazz rock, afro-beat, musiques du monde, folk etc.

Midis, afterwork et soirées

Bonne nouvelle, plusieurs créneaux seront organisés : les midis et afterwork en semaine, ainsi que des soirées le week-end. Durant la première configuration, les travailleurs de la Défense ou les passants pourront profiter de plusieurs concerts entre 12h à 14h ainsi qu'en fin de journée, de 18h à 20h. Côté soirées, deux à trois soirées sont proposées réunissant des plateaux de trois à quatre artistes à travers des esthétiques musicales différentes.

Parmi les artistes présents, on retrouvera notamment Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf, General Elektriks, Fiona Monbet «Maelström» ou encore le Vallée sud Symphonia, Samm Henshaw. Dès ce lundi 20 juin, vous pourrez écouter Lass, Fiona Monbet Maelström et le Vallée sud symphonia. Sans oublier notre coup de cœur : Big in jazz collective, incluant notamment le trompettiste Ludovic Louis, sur scène avec Lenny Kravitz pendant plus de 10 ans et dont l'album «Rebirth» est sorti il y a peu.

Enfin, vous pourrez découvrir les nouvelles pépites du jazz grâce au 45e Concours National de Jazz. Ce dernier récompense le meilleur groupe et le meilleur instrumentiste de jazz en leur attribuant respectivement 5 000 € et 1 500 € en aides professionnelles.

Un grand nombre de leaders de la scène français ont déjà été récompensés, parmi lesquels Laurent Cugny, Julien Lourau, Pierre de Bethmann, Le Collectif Mu, Erik Truffaz, Antoine Hervé, Le Sacre du Tympan, et plus récemment Laurent Coulondre ou EYM Trio en 2015, Gauthier Toux Trio en 2016, Monolithes en 2017, en 2018 Matthis Pascaud Square One et 2019 Obradovic-Tixier Duo, Daïda et Noé Clerc en 2021...