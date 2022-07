Eté 2022 : ces 5 podcasts sur la psychologie à écouter

Les podcasts sont devenus incontournables. Alors autant profiter des vacances pour mettre à profit cet outil pour prendre soin de soi, mieux comprendre ses émotions, son couple ou encore ses enfants, grâce à des podcasts «psycho» ou de développement personnel.

«change ma vie», pour aller de l'avant

Comment rebondir après un échec ? Comment évacuer le stress ? Comment développer l'estime de soi ? Quelles sont les clefs pour oser ? Comment prendre des décisions ? Chaque semaine, Clotilde Dusoulier, coach certifiée, propose dans son podcast «Change ma vie» une foule d'outils pour aller de l'avant. Son objectif : permettre de mieux cerner les mécanismes du cerveau et ses émotions pour construire la vie vers laquelle on veut tendre. Un podcast riche en information et tourné vers l'action. Pour écouter, cliquer ici.

«Émotions», pour comprendre notre ressenti

A la croisée de la psychologie, de la philosophie et du documentaire, le podcast «Emotions» décrypte, chaque lundi, nos ressentis et interroge nos émotions à travers une question. «Doit-on vraiment devenir une "meilleure version de soi même"?», «Timidité : comment en finir avec l'auto-sabotage», «Pourquoi pleure-t-on devant un film?»... sont autant de sujets qui permettent de plonger au coeur des multiples émotions humaines avec esprit. Un podcast intelligent développé par le studio Louie media. Pour écouter, cliquer ici.

«Comment tu fais», pour un partage d'expérience

Drôle, pêchu, engagé, le podcast de Laury Thilleman «Comment tu fais ?» est une bouffée d'oxygène. La trentenaire, qui se définit comme «une hyperactive de la vie», partage son expérience, ses doutes et ses failles avec un objectif : permettre à chacun de déculpabiliser. Le perfectionnisme, les personnes toxiques, la pression sociale autour de la maternité, le regard des autres, l'écologie, la méditation... Seule ou accompagnée d'un invité, Laury Thilleman décrypte ces phénomènes avec authenticité, humour et pertinence, et ça fait du bien. Pour écouter, cliquer ici.

«Au coeur du couple», pour gérer sa vie à 2 et en famille

La psychologie du couple passée au crible, c'est ce que propose Soazig Castelnérac, la créatrice du concept Save your love date, et la psychologue Marylise Richard.

Avec à la clef un podacst - Au coeur du couple - qui à travers de nombreux échanges, d'histoires personnelles et de conseils, aborde une foule de thématiques entre gestion du couple au quotidien, sexualité, communication ou encore belle-famille. Pour écouter, cliquer ici.

«parentalité (s)», pour accompagner les parents

Famille recomposée, rentrée scolaire, gestion des écrans, harcèlement, évocation de sujets difficiles, de la maladie au terrorisme... Il n'est pas toujours facile de trouver les bons mots ou d'avoir le comportement idéal avec ses enfants ou ses beaux-enfants. Animé par la psychologue clinicienne Mathilde Bouychou, le podcast Parentalité(s) accompagne les parents dans le chemin semé d'embûches (et de questions) de la parentalité. Pour écouter, cliquer ici.