En France, l'explosion des ventes de mangas se confirme

C’est un record ! En à peine trois ans, les ventes de mangas ont atteint les 23 millions d’exemplaires vendus au premier semestre, rendant ainsi la bande dessinée japonaise l'un des secteurs les plus dynamiques du monde de l’édition.

Ainsi, sur les six premiers mois de l'année, les ventes de mangas ont augmenté de 14 millions d'exemplaires par rapport à la même période en 2019, soit une hausse de 168%.

Par rapport au premier semestre de 2021, année record pour le marché du livre en France, les ventes de mangas ont augmenté de 15% (+3 millions d'exemplaires), alors même que toutes les autres catégories ont enregistré une baisse sur la période (-3% pour la fiction moderne ou -10% pour la BD de genres, par exemple).

Le roman plébiscité en France

Au total, tous genres confondus, «143 millions de livres neufs imprimés» ont été vendus au premier semestre 2022 pour un chiffre d'affaires de plus d'1,6 milliard d'euros, en léger recul, en volume comme en valeur, de 5% par rapport au premier semestre 2021.

«Cependant, le marché reste supérieur de plus de 10% au niveau d'activité 2019», précise une consultante de Gfk, Casseline Rosello, citée dans le communiqué du cabinet.

Et les romans restent le genre le plus plébiscité des Français, avec 29,8 millions d'exemplaires estampillés «fiction moderne», vendus entre janvier et juin 2022.

Pour preuve, huit titres de «fiction moderne» constituent le Top 10 des livres les plus achetés au premier semestre, dominé par «L'affaire Alaska Sanders» de Joël Dicker, suivi du roman «Le grand monde: les années glorieuses» de Pierre Lemaitre et d' «Anéantir» de Michel Houellebecq.