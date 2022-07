Mickey Rourke très critique à l’égard de Tom Cruise

Alors que Top Gun 2 caracole tout en haut du box-office au point de devenir le film le plus rentable de toute la carrière de Tom Cruise, l’acteur Mickey Rourke a donné son avis sur la performance de l’interprète du commandant Maverick. Et il n’est pas tendre.

Mickey Rourke ne compte pas parmi les fans de Tom Cruise. Lors d’une interview accordée au talk-show «Piers Morgan Uncensored» et repérée par Page Six, Mickey Rourke, 69 ans, n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur la performance de Tom Cruise et les bons résultats au box-office du nouveau volet de Top Gun, Mickey Rourke a envoyé une méchante pique à la star.

Tom Cruise cantonné à un rôle

«Le gars fait le même rôle depuis 35 ans … Je n'ai aucun respect pour cela», a lancé Mickey Rourke, avant de préciser «je me fiche de l’argent et du pouvoir». Il faut dire que fin juin, Top Gun 2 a dépassé la barre du milliard de dollars de recettes. Une sacrée performance commerciale qui n’intéresse visiblement pas Mickey Rourke, qui attache plus d’importance au travail d'autres acteurs que Tom Cruise, comme il l’a expliqué. «J’ai de l’intérêt, quand je regarde le travail d'Al Pacino et [Christopher] Walken et les premiers travaux de De Niro et le travail de Richard Harris et le travail de Ray Winstone, c'est le genre d'acteur auquel je veux ressembler», a poursuivi ce dernier, citant également Marlon Brando.

Mickey Rourke told Piers Morgan Tom Cruise is "irrelevant" as an actor after "playing the same effing role for 35 years".





Watch his whole extraordinary interview here@Piersmorgan | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 12, 2022

Interrogé alors sur les compétences d’acteur de Tom Cruise, Mickey Rourke récidive : «Je pense qu'il n'est pas pertinent, dans mon monde», réaffirme l’interprète de The Wrestler (2008), qui en 1998 avait décliné le rôle de Charlie Babbit dans «Rain Man» au côté de Dustin Hoffman. Rôle qu’avait récupéré à l’époque un certain Tom Cruise.

Alors que Tom Cruise est sur un petit nuage avec le succès de Top Gun 2, gageons qu'il n'accordera que peu d'importance à ces critiques.