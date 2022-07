Johnny Depp : trois choses à savoir sur son nouvel album

L’acteur, qui possède 70 guitares de collection et joue depuis son adolescence, sort un nouvel album de reprises avec Jeff Beck, «18». Voici trois choses à savoir.

Une véritable passion pour la musique

Passionné de rock, Johnny Depp ne fait pas ses premiers pas dans la musique. En effet, l’acteur de 59 ans a enregistré et tourné pendant plus d’une décennie avec les Hollywood Vampires, un «supergroupe» qu’il a créé avec Alice Cooper et Joe Perry, rapporte le Huffington Post. Il a également collaboré avec Oasis, Patti Smith, Shane MacGowan (Pogues), Iggy Pop et Ryan Adams.

«C’est un honneur extraordinaire de jouer et d’écrire de la musique avec Jeff, l’un des plus grands, que j’ai maintenant le privilège d’appeler mon frère», a-t-il déclaré à propos de son binôme, qui l’a invité sur sa tournée européenne. Le talent de Johnny Depp n'a en tout cas pas laissé Keith Richards de marbre, qui déclarait dans les colonnes de «Rolling Stone» en 2007 : «Johnny est bien meilleur qu’il ne le laisse entendre.»

Au-delà des reprises, deux titres ont été écrits par l’acteur

Parmi les 11 titres de cet album de reprises, il est notamment possible d’y écouter des morceaux de Marvin Gaye, The Velvet Underground, The Beach Boys, The Everly Brothers, Killing Joke ou encore The Miracles, selon le communiqué officiel des artistes. «18» comprendra aussi deux chansons écrites par Johnny Depp, comme le rapporte le Huffington Post : «This is a Song for Miss Hedy Lamarr» et «Sad Motherfuckin’ Parade».

Des messages pour Amber Heard glissés dans les paroles

Si Johnny Depp n’a pas longuement pris la parole depuis la fin de son procès largement médiatisé contre Amber Heard, une chanson de l’album semble lui être adressée.

Dans «Sad Motherfuckin' Parade», l’acteur chante : «Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans», «Si j'avais un centime, il n'atteindrait pas ta main», ou encore «Je pense que tu en as assez dit pour une putain de nuit». L’idée semble plutôt claire... Pour rappel, Amber Heard a été condamnée à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, et ce dernier à verser seulement 2 millions de dollars à son ex-épouse.