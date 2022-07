Festival : un dixième anniversaire réussi pour Pete the Monkey

Situé en Normandie, à St-Aubin-sur-Mer, Pete the Monkey a fêté ses 10 ans le week-end du 14 au 17 juillet avec brio. Retour sur ces trois jours de festivités.

Les habitués le savent : Pete the Monkey est une parenthèse de bonheur chaque été. Le festival, qui fêtait ses 10 ans cette année, a une nouvelle fois été à la hauteur. Environ 4000 festivaliers ont foulé le sol de St-Aubin-sur-Mer et celui du nouveau spot du festival, à quelques mètres de l’ancien. Au programme : des concerts, mais aussi de nombreuses activités originales et la plage à quelques minutes.

Côté programmation musicale, quatre scènes se partageaient les festivités : la scène du Château, la scène Jibou, l’Amphi et la scène du Camion Bazar. Avec une ambiance différente pour chacune. De la fin d’après-midi jusqu’au (presque) petit matin, les artistes enchaînaient sur scène : Fishbach, Kids Return, Dombrance, Amadou et Mariam, Star Feminine Band, Ichon, Ko Shin Moon, Walter Astral, Quasi Qui… Nichée sous les arbres, la «Folie de Pete», scène secrète du festival, proposait DJ set et performances de drag queen.

En attendant le début des concerts, les festivaliers pouvaient profiter des nombreuses activités proposées : sauna, ateliers (art thérapie, yoga, cérémonie de cacao, astrologie, sexologie, méditation, massages…) ou encore des conférences «Monkey Notes». Pour la troisième année consécutive, la scène de l’Amphi accueillait en effet deux après-midis de conférences, talks et tables rondes, afin d’inspirer et de sensibiliser. Bonne nouvelle si vous les avez ratées : le podcast est disponible sur toutes les plates-formes.

Enfin, parce que la fête peut être associé à l’écologie, Pete the Monkey prend à cœur cette mission. Et ce sur plusieurs domaines : food (vaisselle biodégradable, origine des produits…), transports (rallye-vélo, cool-voiturage), déchets (éco-cups, cendriers portables, poubelles de tri, toilettes sèches)… Si les participants sont de plus en plus nombreux chaque année, le festival a su garder son ambiance des premières éditions, et faire sentir les festivaliers comme à la maison.