Stranger Things : Maya Hawke dévoile le clip de son nouveau single

Il y a quelques jours, la star de Stranger Things Maya Kawke a dévoilé son dernier clip. Un titre qui illustre le sentiment de solitude que l'artiste peut parfois ressentir.

Depuis la troisième saison de Stranger Things, le personnage de Robin Buckley (Maya Hawke) a fait son apparition. La jeune artiste, aujourd'hui âgée de 24 ans, est loin d'être étrangère au milieu du show-business. En effet, elle est la fille de deux acteurs de renom : Ethan Hawke et Uma Thurman.

Et, en plus d'être actrice, elle est aussi une musicienne de talent.

Après un premier single en 2019, la jeune artiste a sorti un album en 2020. Le 18 juillet dernier, Maya Hawke a sorti un nouvel extrait de son futur disque à venir en septembre 2022. Le morceau, intitulé «Thérèse», s'inspire d'une célèbre peinture des années 1930, par l'artiste franco-polonais Balthus, «Thérèse rêvant».

«"Thérèse" est à propos de ces endroits secrets que l'on construit et dans lesquels on se sent libre d'être nous-mêmes, dans un monde qui, systématiquement et intentionnellement, ne nous comprend pas», a confié la chanteuse et actrice dans une interview accordée au magazine Dazed.

Le clip illustre ce sentiment de solitude. «Ce sentiment est la pire des choses, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il est bien supérieur à une mauvaise compagnie», a développé la star de Stranger Things, avant d'expliquer que son titre et clip racontent «comme l'on se sentait libre lorsqu'on était enfant et qu'ensuite, à la puberté, la culture nous écrase plutôt que de nous embrasser, on commence alors à essayer d'être comme tout le monde». Une vidéo qui donne à réfléchir.

Nouvel album «Moss», prévu le 23 septembre prochain.