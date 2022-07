Obsèques de Dani : un dernier adieu à l'artiste, organisé à Perpignan aujourd'hui

Les obsèques de la chanteuse et actrice Dani, décédée le 18 juillet dernier à l'âge de 77 ans, ont lieu aujourd'hui, mardi 26 juillet, à Perpignan, sa ville natale.

L’heure des adieux est arrivée. Depuis le décès de Dani, le 18 juillet, les hommages se sont multipliés. Que ce soit de la part de ses collègues, ses fans ou encore des habitants de Perpignan, sa ville natale.

C'est d'ailleurs au sein de la cité des Pyrénées-Orientales, qu'ont lieu, ce mardi 26 juillet à 14 h, ses obsèques. L’hommage se déroulera plus précisément au sein de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste. «Dani a fait sa communion dans cette cathédrale et on a toutes été baptisées là», a expliqué Véronique Graule, la sœur de l’artiste disparue à 77 ans. «Notre père, notre mère et notre sœur ont tous été enterrés ici. Ce n’était pas pensable de lui dire adieu autre part», a-t-elle ajouté auprès du magazine Elle.



Cali et Etienne Daho devraient notamment être présents à cet ultime au-revoir. Ce dernier, avec qui la chanteuse avait collaboré sur son tube «Comme un boomerang», lui avait rendu hommage le jour de sa mort, sur Instagram : «Tu as tout fait avec l’élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t’enfermer, charmant ton monde de ta malice et de ta voix grave, sensible, planquée dans les volutes de fumée de tes cigarettes.»

Un autre hommage devrait être rendu dans la capitale le 1er octobre prochain, à l’occasion de son anniversaire. La cérémonie devrait se dérouler en l’église Saint-Roch, proche de la rue de Rivoli (1er), un lieu longtemps fréquenté par la défunte.