60 ans de la mort de Marilyn Monroe : les 5 plus grands rôles de la star

Le 4 août 1962, disparaissait l’icône hollywoodienne des années 1950, Marilyn Monroe. A l’occasion de l’anniversaire de sa mort, voici 5 films emblématiques de la star, décédée à l'âge de 36 ans.

«Les hommes préfèrent les blondes», de Howard Hawks

Adapté de la comédie musicale éponyme jouée à Broadway en 1949, «Les hommes préfèrent les blondes» (1953), de Howard Hawks, suit deux meilleures amies chanteuses qui s'embarquent pour la France. Marilyn Monroe se glisse dans la peau de Lorelei, une blonde platine croqueuse d’hommes fortunés et de diamants, et donne la réplique à Jane Russel, qui interprète Dorothy Shaw, une brune éblouie par les hommes mais sans le sou. C’est dans ce film que Marilyn Monroe lance cette célèbre réplique : «Je peux faire preuve d'intelligence quand c'est important, mais la plupart des hommes n'aiment pas ça».

«Comment épouser un millionnaire», de Jean Negulesco

«Comment épouser un millionnaire», réalisé par Jean Negulesco, est la première comédie jamais tournée en cinémascope technicolor (un format de projection plus élargi). Dans cette comédie romantique, la diva Marilyn Monroe, alors âgée de 26 ans, interprète un mannequin, myope, maladroite, et presque fauchée. Dans le New York des années 1950, et avec l’aide de ses deux amies, campées par Betty Grable et Lauren Bacall, elle va alors partir à la recherche du mari idéal. Autrement dit, d'un homme très riche. Leur mot d’ordre : «Rien en dessous d'un million par an».

«Certains l'aiment chaud», de Billy Wilder

Autre rôle culte : celui de Sugar Kane, dans «Certains l'aiment chaud» (1959), de Billy Wilder. Dans la version française, dont les dialogues ont été adaptés par Raymond Queneau, l’actrice est prénommée Alouette. Cette parodie désopilante de film de gangster met en scène la fuite et le travestissement de deux musiciens de jazz (Tony Curtis et Jack Lemmon). Après s’être retrouvés involontairement au cœur d’un règlement de comptes, ils décident de se transformer en musiciennes pour échapper aux gangsters. Ils partent alors en Floride, où ils tombent amoureux de Sugar, alias Marilyn Monroe, qui rêve d’épouser un milliardaire.

«Le Milliardaire», de George Cukor

Sorti en 1960 et réalisé par George Cukor, «Le Milliardaire» est l’avant-dernier film de Maryline Monroe, qui partage l’affiche avec le chanteur Yves Montand. Ce dernier incarne Jean-Claude, un homme d’affaires milliardaire, qui va se faire passer pour un comédien prénommé Alexandre Dumas, comme l'écrivain, pour séduire Amanda (Marilyn Monroe), qui va bouleverser sa vie. Dans ce long-métrage, l’actrice interprète plusieurs chansons dont «My heart belongs to Daddy», de Cole Porter. Ce film est également gravé dans les mémoires car durant le tournage, les deux artistes ont entamé une liaison qui a fait scandale, Yves Montand étant en couple avec Simone Signoret.

«Les Désaxés», de John Huston

Impossible de ne pas citer «Les Désaxés» (1961), réalisé par John Huston et scénarisé par Arthur Miller, marié à Marilyn Monroe. L’actrice, qui se montre sous une autre facette, est bouleversante dans ce film dramatique en noir et blanc, qui montre la fin du mythe américain, mais aussi celui de l’âge d’or Hollywood. Il raconte l’histoire de trois cow-boys, campés par Eli Wallach, Montgomery Clift, et Clark Gable, qui capturent des chevaux sauvages, et se disputent l’amour de Roslyn. Un rôle spécialement écrit pour Marilyn Monroe par son mari. Qualifié de maudit, ce long-métrage sera le dernier achevé pour Marilyn Monroe, mais aussi Clark Gable.