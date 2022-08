60 ans de la mort de Marilyn Monroe : ses photographies les plus iconiques

Mannequin, actrice, chanteuse, Marilyn Monroe, dont on commémore ce 4 août le 60e anniversaire de la mort, a marqué le XXe siècle. De son brushing blond platine à sa célèbre robe blanche volant au-dessus d'une bouche de métro, elle a laissé son empreinte dans l'histoire. Tour d'horizon de ses looks et photographies les plus iconiques.

Marilyn dans sa myhique robe volante

En 1955, Marilyn tourne pour la première fois avec le réalisateur Billy Wilder dans «Sept ans de réflexion». De cette collaboration a découlé la mythique scène de la bouche de métro et l'une des séries de photographies les plus connues de Marilyn Monroe. Des clichés mettant en scène Marilyn et sa fameuse robe blanche soufflée qui ont érigé l'actrice au rang de sex-symbol hollywoodien.

Marilyn mémorable pour l'anniversaire de J.F.K.

Le 19 mai 1962, Marilyn Monroe interprète son célèbre «Happy birthday Mr President» à l'occasion des 45 ans de John Fitzgerald Kennedy. La séquence est entrée dans l'histoire. Sa fameuse robe à strass dessinée pour elle par le styliste Jean Louis a récemment fait, à nouveau, parler d'elle, alors qu'elle a été portée par Kim Kardashian lors du MET Gala 2022. Une première depuis Marilyn.

Marilyn, l'incarnation du glamour en lamée or

En 1953, Marilyn campe la sublime blonde dans «Les hommes préfèrent les blondes» d'Howard Hawks. Si cette robe en lamée or et au décolleté plongeant n'a fait qu'une brève apparition à l'écran, c'est dans cette tenue que l'actrice a fait la promotion du film, affichant son glamour au tout Hollywood.

Marilyn dans son célèbre tutu

C'est l'une des séries de photographies les plus connues de Marilyn. On la doit au photographe Milton Greene, qui travaille régulièrement avec la star dans les années 1950 au point de nouer une véritable amitié avec l'actrice. En 1954, Marilyn pose pour lui en tutu blanc vaporeux à New York. Ces photos ont depuis fait le tour du monde.

Marilyn, la pin-up en maillot de bain

Au fil de sa carrière, Marilyn a maintes fois posé en maillot de bain, comme ici en 1945 sous l'oeil du photographe André de Dienes, alimentant ainsi son statut de pin-up, qui lui a collé à la peau toute sa vie.

Marilyn à la ville dans son petit pull noir

Star glamour à l'écran, Marilyn Monroe affiche à la ville plus de sobriété, comme en 1953, lorsqu'elle pose en petit pull noir et pantalon blanc dans la cour de son appartement de Doheny Drive, en Californie, devant l'appareil d'Alfred Eisenstaedt. Un style qui a fait de Marilyn une icône de mode. C'est cet ensemble que porte d'ailleurs l'actrice Ana de Armas dans «Blonde», biopic consacré à la vie de Marilyn Monroe développé par Netflix d'après le roman éponyme de Joyce Carol Oates, et attendu pour l'automne.

Marilyn en cardigan pour sa dernière séance

Le 13 juillet 1962, le photographe et ami de Marilyn Georges Barris réalise une série de photographies de la star sur la plage de Santa Monica. Devant l'appareil, Marilyn pose au naturel, successivement lovée dans un cardigan XXL ou une serviette éponge.

Des clichés symboliques bien connus, puisqu'ils furent les derniers de l'actrice, décédée trois semaines plus tard le 4 août 1962, à l'âge de 36 ans, d'une overdose médicamenteuse.