Marilyn Monroe : une société vient de créer «Digital Marilyn», un chatbot piloté par une intelligence artificielle

Une exploitation sans fin. Soixante-deux ans après sa mort par overdose à l’âge de 36 ans, Marilyn Monroe fait de nouveau l’objet d’une exploitation commerciale de son image avec la création d’un agent conversationnel (chatbot) piloté par une intelligence artificielle baptisé «Digital Marilyn» par la société Soul Machines, rapporte le site américain Variety.

Celle-ci promet aux utilisateurs de leur logiciel de retrouver la «voix et le style particulier» de la comédienne, ainsi qu’une expérience interactive où ils pourront bénéficier «d’anecdotes personnelles et même de salutations personnalisées, créant une expérience inoubliable aux fans de Marilyn», précise le communiqué de Soul Machines publié vendredi dernier.

La société précise que l’intelligence artificielle pilotant «Digital Marilyn» sera en mesure «de s’engager dans un dialogue naturel et fluide, s’adaptant à vos questions et à vos intérêts en temps réel. Imitant le système nerveux humain, cette technologie permet à Digital Marilyn de répondre avec des émotions réalistes et des expressions nuancées, créant une expérience personnel et mémorable».

Une image surexploitée

Ce projet vient s’ajouter à la longue liste de produits, publicités et autres promotions utilisant l’image de Marilyn Monroe à des fins commerciales ces dernières années. Comme détaillé par le site américain Entertainment Weekly, Marilyn Monroe, qui est morte seule et sans enfant, avait confié une large partie de son héritage à son professeur d’art dramatique, Lee Strasberg.

Au décès de ce dernier, les droits sont revenus à sa seconde épouse, Anna, qui a alors créé une licence pour le nom, l’image, et l’apparence de la star placée sous le contrôle de la société Marilyn Monroe LLC. En 2011, une autre société, Authentic Brands a fait l’acquisition d’une partie des droits détenus par Anna, exploitant l’image de Marilyn Monroe sans limite depuis.

Authentic Brands, qui s’est alliée à Soul Machines pour la création de «Digital Marilyn», a récemment fait une proposition de rachat de la maison de la star à Los Angeles, qui était menacée de destruction, avec l’intention d’en faire une attraction pour les touristes. Idéalement d’ici le 100e anniversaire de la naissance de la comédienne, qui a vu le jour le 1er juin 1926 dans la Cité des Anges. De nombreux fans redoutent déjà la manière dont la dernière demeure de la star sera aménagée si jamais le projet venait à voir le jour, notamment la pièce où elle a été retrouvée morte, le 4 août 1962.