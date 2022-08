Voici les 5 meilleures séries de tous les temps selon Allociné

Envie de voir ou de revoir une série qui a marqué le petit écran ? Voici le top cinq des meilleures séries de tous les temps selon Allociné.

Une bonne série avant de se coucher ? Voici les cinq séries à voir absolument au moins une fois dans sa vie.

Breaking Bad

© DR

De quoi ça parle ? : Breaking Bad, c'est la série ultime à voir. Walter White campé par l'extraordinaire Bryan Cranston est un professeur de chimie atteint d'un cancer incurable. Il est le père d'un adolescent handicapé et d'un enfant à naître et ne veut pas mourir sans avoir laissé sa famille à l'abri du besoin.

La solution ? Se servir de ses extraordinaires compétences en chimie pour fabriquer du crystal meth de très bonne qualité. Pour réussir, Walter va s'associer à Jesse (Aaron Paul), un de ses anciens élèves devenu un petit truand.

Nombre de saison : 5

Anecdote sur la série : Personnage central de la série, les scénaristes voulaient tuer Jesse dès la première saison mais une grève à Hollywood et la sympathie des téléspectateurs ont sauvé la vie du jeune héros.

Game of Thrones

© DR

De quoi ça parle ? : Qui n'a jamais entendu parler de Game of Thrones ? Une série fantastique dans laquelle les rivalités et les complots s'enchaînent. Les Stark, les Lannister, les Targaryen ou encore les Baratheon s'affrontent pour contrôler les sept couronnes et s'assoir sur le trône de fer. Mais au Nord, la garde de nuit doit affronter l'arrivée des marcheurs blancs alors que l'Hiver vient.

Nombre de saison : 8

Anecdote sur la série : La langue de la tribu des Dothraki a été créée spécialement pour la série. Elle compte pas moins de 3.000 mots.

Arcane

© DR

De quoi ça parle ? : Elle est moins connue que Breaking Bad ou Game of Thrones mais Arcane fait partie des meilleures séries de tous les temps. Ici pas d'acteurs mais une série animée qui se déroule dans l'univers du jeu vidéo «League of Legends». La série raconte l'histoire de deux soeurs Vi et Powder championne de villes jumelles et rivales. Les deux soeurs vont se livrer à une guerre de technologies magiques pour faire gagner leur camp.

Nombre de saison : 2

Anecdote sur la série : Si la série a été commandée par le géant américain Netlfix, c'est le Fortiche, un studio français, qui a donné vie à l'univers d'Arcane.

Chernobyl

© DR

De quoi ça parle ? : Chernobyl est une mini-série qui retrace la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. Les épisodes racontent comment la centrale nucléaire ukrainienne de Chernobyl a vu l'un de ses réacteurs exploser à cause d'erreurs humaines et comment des hommes se sont sacrifiés pour empêcher un drame plus grand encore.

Nombre de saison : 1

Anecdote sur la série : Le personnage de Oulana Khomiouk, interprété par Emily Watson, n'a jamais existé. Les scénaristes se sont inspiré de vrais scientifiques ayant contribué à l'enquête pour créer le personnage de la scientifique.

Peaky Blinders

© DR

De quoi ça parle ? : La famille Shelby, menée par Thomas (Cillian Murphy) est à la tête du gang des Peaky Blinders qui opère à Birmingham au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tommy n'a qu'une seule ambition, faire de son entreprise familiale de contrebande un empire. La série est inspirée de personnages ayant réellement existé.

Nombre de saison : 6

Anecdote sur la série : L'acteur Cillian Murphy a fumé plus de 3.000 cigarettes lors du tournage des deux premières saisons. Il s'agissait de cigarettes sans nicotine, ni tabac mais faites à partir d'herbes et qui en l'absence de filtre (qui n'existait pas à l'époque) avaient un goût épouvantable.