«Des chiffres et des lettres» : Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat évoquent une décision «d'une rare violence» pour leur départ

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les deux piliers du jeu télévisé «Des chiffres et des lettres», ont pris la parole dans un communiqué, afin d’évoquer leur départ «contraint et forcé», contrairement à ce qu'affirme France Télévisions.

Les deux piliers du jeu télévisé «Des chiffres et des lettres», Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, ont récusé la version avancée par France Télévisions (FTV) d'un changement de formule qu'ils auraient refusé, à savoir le passage d'une émission quotidienne à une version diffusée uniquement le week-end. En effet, dans un communiqué envoyé à l'AFP et au Parisien, les deux figures historiques du PAF donnent leur version de leur départ. Ils évoquent «une situation d'une rare violence».

36 et 47 ans de CDD

«Ce qui est désigné pudiquement comme un ‘désaccord contractuel’ a surgi car FTV a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60% et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer», ont-ils affirmé. Avant de poursuivre : «Car oui, vous avez bien lu, nous sommes en CDD depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand…», soulignent-ils.

Une situation de précarité qui a fortement impacté les présentateurs. «Nous n'existons pas alors que nous sommes tous les jours à l'antenne. Cette régularisation nous a été sèchement refusée», ont-ils décrit. Vendredi dernier, Alexandra Redde-Amiel, directrice de l'unité des jeux, variétés et divertissements de FTV, avait de son côté déclaré au Parisien : «Nous ne nous sommes pas mis d'accord et nous le regrettons.»