«Des chiffres et des lettres» : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard vont faire leurs adieux

L’émission culte «Des chiffres et des lettres» va voir son organisation bouleversée à la rentrée. En effet, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard vont quitter le jeu, alors que l'émission passera de cinq à deux diffusions hebdomadaires.

La nouvelle vient de tomber : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard ne feront plus partie du jeu mythique de France 3 «Des chiffres et des lettres». Respectivement présents depuis 36 et 47 ans, la spécialiste des lettres et son comparse des chiffres n’ont pas été inclus dans la nouvelle formule week-end du jeu, comme le rapporte le Parisien.

Selon les informations de nos confrères, tous deux ont en effet acté leur départ au cours de l’été après un désaccord contractuel autour du passage de cinq à deux émissions. «Nous ne nous sommes pas mis d’accord et nous le regrettons, leur a confirmé Alexandra Redde-Amiel, la patronne des divertissements et des jeux de France Télévisions. Nous remercions Arielle et Bertrand pour la très belle page du jeu qu’ils ont écrit pendant tant d’années.» Aucun des deux animateurs contactés n’a répondu à l’appel. Laurent Romejko en restera le présentateur.

Un jeu vieux de 51 ans

Au-delà d’un changement de collaborateurs, le jeu va voir son créneau horaire bousculé. Traditionnellement diffusée à 16h10 en semaine, l’émission va désormais laisser place à «Duels en famille : le match des régions», une nouveauté pilotée par Cyril Féraud, et se déroulera le week-end, à compter du lundi 29 août prochain. L’émission sera organisée tous les samedi et dimanche, à 17h15, en remplacement des jeux «Trouvez l’intrus» avec Églantine Éméyé, et «Nous sommes tous des spécialistes» avec Carinne Teyssandier, tous deux arrêtés.

«Des chiffes et des lettres» est une véritable institution du PAF, avec 51 années d’existence (58 en incluant «Le Mot le plus long», lancé en 1965). Afin de s’adapter aux évolutions du public, l’émission va également modifier sa mécanique, «censée apporter plus de suspense». Les noms des remplaçants devraient être connus d’ici la nouvelle formule, lancée le samedi 17 septembre. Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat seront encore à l’écran les week-end des 3-4 et 10-11 septembre, lors de la diffusion des derniers numéros enregistrés. Une manière pour les fans de leur faire leurs adieux.