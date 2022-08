Taylor Swift : la chanteuse à nouveau accusée de plagiat

Après les accusations de plagiat autour de son tube «Shake it off», qui courent depuis 2017, Taylor Swift est à nouveau visée par une plainte d'une auteure.

Taylor Swift dans la ligne de mire d’une artiste. Alors que la chanteuse n’en a pas fini avec les accusations de plagiat autour de son tube «Shake it off», sorti en 2014, une nouvelle plainte a été déposée contre la chanteuse par une auteure nommée Teresa La Dart, rapporte TMZ. Cette dernière accuse la star de s’être inspirée de son ouvrage baptisé «Lover», sorti en 2010 et compilant des poèmes, des photos et des anecdotes. Elle pointe notamment du doigt l’ouvrage qui a accompagné la sortie du septième album de Taylor Swift, lui aussi intitulé Lover.

Une forme similaire

Selon TMZ qui a eu accès à des documents, l’auteure américaine estime que la forme de l’ouvrage, qui a accompagné la sortie de l’album dévoilé en 2019, entretient plusieurs similitudes avec le livre qu’elle a elle-même publié près de dix ans plus tôt. Des similitudes, qu’elle juge «trop proches pour être ignorées».

Parmi ces ressemblances, Teresa La Dart évoque notamment les couleurs adoptées par la chanteuse sur la couverture de son Lover songbook, une association de bleu et rose pastel, couleurs également utilisées par Teresa La Dart, mais aussi le concept même du livre, à savoir une collection de souvenirs passés combinant «des éléments écrits et picturaux».

Reste à savoir ce qu’en pensera la justice. En attendant Teresa La Dart demande plus d’un million de dollars de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits d’auteur.