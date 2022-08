Musique : un album associatif enregistré à la prison de Fresnes

Le 23 septembre prochain, la «Shtar Academy» sortira un second album. Ce nouveau projet qui rassemble détenus et rappeurs connus vient d'être dévoilé.

Après la Star Academy, la «Shtar Academy». Derrière ce nom, un projet associatif : faire collaborer quatre rappeurs actuellement incarcérés à la prison de Fresnes (Ryan, Perkiz, Blur et Nono) avec la crème du rap français. Le résultat : un album totalement enregistré en prison, et composé de 21 titres.

Après une première édition en 2014, qui avait vu la présence de plumes telles que Lino, Nekfeu, Soprano, Alonzo, La Fouine, Mister You, Ali ou encore Disiz, Niro et Medine, le deuxième album sera dévoilé le 23 septembre prochain. On retrouvera dessus Heuss L’Enfoiré, Sofiane, Le Rat Luciano, Lino, ZKR, PLK, Doria, S.Pri Noir, Rémy, Rim’K, Hornet La Frappe, Leto, DA Uzi, NIC, Rousnam, Old Pee, SLK, Hardos, Black D ou encore Miaouss et Zikxo.

Le producteur du projet, Mouloud Mansouri, est le directeur de l’association Fu-Jo. Cette dernière a pour but l’organisation d’évènements musicaux dans les établissements pénitentiaires. Il est lui-même ancien détenu et est aujourd’hui le représentant du hip-hop en prison, comme le rapporte un communiqué. À terme, les coulisses de l'album feront l'objet d'une série-documentaire sur France TV, «Cellules de rimes».

En attendant de découvrir l’ensemble du projet, quatre extraits ont d’ores et déjà été dévoilés :

Oh la la ft. Fianso

J'ai trop vu les bâtiments ft. S.Pri Noir

Darwa ft. Rim'K

Imagine ft. Zkr et NIC.