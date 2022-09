Mort d'Elizabeth II : Mick Jagger, Elton John, Daniel Craig... les stars pleurent la reine

L’annonce jeudi de la disparition de la reine Elizabeth II, à l’âge de 96 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde entier, y compris chez les stars. De nombreuses personnalités comme Mick Jagger, Elton John ou Daniel Craig, ont fait part de leur chagrin.

Si l’émotion était immense jeudi au château de Balmoral, résidence écossaise de la reine Elizabeth II, elle s’est aussi fait ressentir aux quatre coins de la planète. La mort de la souveraine a notamment ému de nombreuses personnalités du monde de la culture et du spectacle.

A commencer par Sir Elton John, un grand ami de la famille royale. Le chanteur a profité d’un concert à Toronto, au Canada, jeudi soir pour rendre un dernier hommage à la grand-mère de William et Harry, après avoir posté ces quelques mots sur les réseaux sociaux : «Elle était une source d'inspiration et a mené le pays à travers certains de ses moments les plus sombres avec grâce, sens moral et une réelle et bienveillante chaleur».

De son côté, le leader des Rolling Stones Mick Jagger s’est rappelé d’une reine qui l’a accompagné toute sa vie. «Dans mon enfance, je me souviens de regarder les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d'elle comme une belle jeune femme, devenue la grand-mère bien-aimée de la nation», s’est-il souvenu. Paul McCartney, ancien membre des Beatles et anobli par sa Majesté, a souhaité une «longue vie au roi».

L’acteur Daniel Craig et inoubliable James Bond qui était apparu dans une vidéo humoristique avec Elizabeth II lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, a déclaré que cette grande dame aux 70 ans de règne serait «profondément regrettée».

Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy — Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 8, 2022

Un sentiment que partage également Victoria Beckham, l’ancienne Spice Girl et épouse du célèbre footballeur David Beckham. «Aujourd’hui est un jour très triste non seulement pour notre pays mais pour le monde entier. Je suis profondément attristée par le décès de notre monarque bien-aimée, sa Majesté la Reine. On se souviendra d’elle pour sa loyauté et son service inébranlables», a-t-elle écrit sur Instagram, accompagnant ses mots d’un cliché en noir et blanc de la souveraine.

Des hommages venus du monde entier

Les actrices Helen Mirren et Woopi Goldberg, la chanteuse Janet Jackson ou encore l’écrivaine J.K. Rowling n’ont pas manqué non plus de s’exprimer et de saluer une femme remarquable.

Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest. #TheQueen — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022

Et tandis que Barbra Streisand a rappelé que la reine était «respectée à travers le monde», l’icône de la pop américaine Cher s’est souvenue avec tendresse de sa rencontre avec Elizabeth II.

«J'étais dans une longue file de personnes qui attendaient de la rencontrer, et pourtant quand mon tour est arrivé elle m'a posé des questions pertinentes, elle avait l'air vraiment intéressée par la conversation», a-t-elle expliqué sur Twitter, ajoutant que celle que l’on pensait immortelle avait un «excellent sens de l'humour».