Babylon : découvrez la bande-annonce non censurée du nouveau film de Damien Chazelle

La Paramount vient de dévoiler la première bande-annonce de «Babylon», campé par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. Le nouveau film très attendu de Damien Chazelle, Oscar du meilleur réalisateur pour «La La Land» en 2017, est prévu en salles le 18 janvier prochain.

Les premières images du très attendu «Babylon», nouveau long-métrage de Damien Chazelle après notamment «La La Land», «Whiplash» et «First man» viennent d’être partagées par la Paramount.

En 2023, PRENEZ LA LUMIÈRE Découvrez la bande-annonce de Babylon avec Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva au cinéma le 18 janvier ! #BabylonLeFilm pic.twitter.com/ENxot61BDy — Paramount Pictures France (@paramountfr) September 13, 2022

Dans ce cinquième long métrage, le réalisateur oscarisé raconte la création d’Hollywood dans les années 1920, à Los Angeles, entre excès et fêtes, à travers l'ascension et la chute de plusieurs personnages. Une période dépeinte comme «une ère de décadence et de dépravation sans limite», dans laquelle la bande-annonce plonge d’emblée le spectateur puisqu’elle s’ouvre sur Margot Robbie prenant de la drogue, avant de rêver d’une vie en grand.

Fêtes monumentales, excès en tous genre s’enchaînent alors dans des décors à couper le souffle. Un récit porté par un castin cinq étoiles. Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva camperont à l’écran ces personnages fantasques qui ont participé à la naissance d’Hollywood, alors que le cinéma parlant fait ses débuts dans une ville construite à partir de rien au milieu du désert : Los Angeles. Jovan Adepo, Li Jun Li et Jean Smart complètent également le casing.

Une ode au Hollywood des années 1920

Venu présenté lundi dernier au festival de Toronto un extrait de Babylon, le réalisateur en un dit un peu plus à propos de ses intentions. «L'idée était de capturer l'esprit de cette époque, qui est beaucoup plus, je dirais, "sauvage" que la conception que l'on se fait des "années folles"», a expliqué à l’AFP Damien Chazelle.

«Il y avait plus d'excès, plus de drogues, un mode de vie plus extrême dans tous les sens du terme que beaucoup de gens ne le pensent. Je voulais donc essayer de capturer tout cela - les hauts et les bas. L'humanité dans ce qu'elle a de plus glamour et dans ce qu'elle a de plus bestial et dépravé», a souligné le réalisateur.

Un univers plein de folie à découvrir le18 janvier prochain.