Murray Head : le chanteur donne de rassurantes nouvelles après son violent accident de la route dans le sud de la France

Le chanteur britannique Murray Head a été victime ce lundi 12 septembre d’un violent accident de la route dans les Pyrénées, où il réside.

L’interprète de «Say It Ain't So, Joe» s’est fait une grosse frayeur. Ce lundi 12 septembre, le chanteur Murray Head, 76 ans, était à bord de son 4X4 près de Pau quand il a percuté un camion-toupie, a rapporté La République des Pyrénées. Il a été blessé et transporté, conscient, à l'hôpital, en «urgence relative».

Quelques heures plus tard, l’artiste a heureusement pu rassurer ses fans. «J’allais dans le sens nord sud et puis je me suis retrouvé dans l’autre sens. Est-ce que j’ai été ébloui par le soleil ? Je ne sais pas. Je n’avais rien bu», a-t-il dit ce 13 septembre dans une interview pour Sud Ouest. «J’ai des courbatures. Cela fait très mal. J’ai eu une chance incroyable», a-t-il ajouté.