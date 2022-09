Expo Frida Kahlo à Paris : ces 5 anecdotes à savoir sur l’artiste mexicaine

Le Palais Galliera, à Paris, consacre à partir de demain et jusqu’au 5 mars une grande exposition à l’artiste Frida Kahlo, à travers plus de 200 œuvres relevant de sa vie d'artiste comme de sa vie intime, les deux étant liés chez cette icône de l'art du XXe siècle. A cette occasion, voici 5 anecdotes sur la vie de la peintre mexicaine, née en 1907 à Coyoacán et décédée en 1954 à l’âge de 47 ans.

Elle est Devenue peintre après un accident

C’est à l’âge de 18 ans, après un terrible accident de tramway en septembre 1925, que Frida Kahlo se consacre à la peinture. Grièvement blessée, la jeune femme est opérée à plusieurs reprises et contrainte de rester alitée des mois durant. C’est pendant cette période de convalescence qu’elle abandonne ses études de médecine et commence à peindre des autoportraits utilisant un chevalet pliant et un miroir intégré à son lit.

Elle s’est mariée deux fois avec Diego Rivera

En 1929, Frida Kahlo épouse l’artiste Diego Rivera, de plus de 20 ans son aîné. La relation entre Frida Kahlo et le peintre de renommée internationale, a toujours été tumultueuse et marquée par plusieurs relations extraconjugales. En 1939, le couple décide de divorcer. Ils se remarient toutefois un an plus tard à San Francisco et resteront profondément liés jusqu'à la mort de Frida Kahlo en 1954.

Elle a transcendé ses souffrances dans son œuvre

La vie de Frida Kahlo est incontestablement marquée par la souffrance. Atteinte de poliomyélite à l’âge de 6 ans, maladie qui la laissera handicapée, meurtrie dans sa chair après son accident de tramway qui lui laissera de graves séquelles physiques, victime de trois fausse couches, Frida Kahlo a transcendé sa vie de souffrance à travers son œuvre, comme en 1932 où elle signe «Un lit volant».

Découvrez le teaser de l'exposition "Frida Kahlo, au-delà des apparences" !





Peint à la suite d’une de ses fausses couches, cet autoportrait dévoile l’artiste allongée seule sur un lit d’hôpital taché de son sang, et entourée de divers éléments évoquant ses nombreuses souffrances.

Elle a eu une liaison avec Trotski

Les relations hors mariage sont nombreuses au sein du couple qu'elle forme avec Diego Rivera. Alors que son époux multiplie les infidélités, Frida Kahlo, très engagée politiquement et entrée au parti communiste mexicain en 1928 entretient notamment en 1937 une relation avec le révolutionnaire soviétique Leon Trotski, après que ce dernier, traqué par Staline, a obtenu l'asile au Mexique, grâce à Diego Rivera.

Elle a eu un billet de banque à son effigie

En 2010, la banque centrale de Mexico édite un nouveau billet de 500 pesos, soit 30 euros, sur lequel figurent les portraits de Frida Kahlo et Diego Rivera. Un hommage rendu au couple de peintres les plus célèbres du Mexique.