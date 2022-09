Journées du patrimoine : voici 7 lieux à visiter en Île-de-France

Incontournable rendez-vous annuel, les Journées du patrimoine sont de retour ce samedi 17 et dimanche 18 septembre. En Ile-de-France, plus de 1200 lieux se mobilisent, dont 125 pour la première fois. A l’occasion de cette 39e édition, sur le thème du «Patrimoine durable», voici 7 lieux à découvrir.

La BNF Richelieu (Paris 2e)

Après une douzaine d'années de travaux, le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France, rouvrira ses portes à l’occasion de cette opération. Les visiteurs découvriront un nouveau jardin, rue Vivienne, qui valorisera un ensemble de plantes papyrifères, connues pour intervenir dans l’élaboration de supports d’écriture et d’impression, mais également un musée flambant neuf qui accueillera des pièces rares, comme le Grand Camée de France, l’échiquier de Charlemagne, et le trône de Dagobert.

Le Trône de Dagobert est un siège emblématique sur lequel, d'après l'Abbé Suger, les rois de France avaient coutume de s'asseoir. C'est la première pièce qui a été installée dans le nouveau Musée de la BnF.

BnF Richelieu, 5 Rue Vivienne, Paris 2e.

Les Réserves du FRAC Île-de-France à Romainville (93)

Les visiteurs pourront notamment découvrir à Romainville les réserves du Frac Île-de-France, qui se dote d’un espace destiné à accueillir sa collection, comprenant 1 600 m2 dévolus à la conservation des œuvres. Lors d’une visite commentée des espaces de réserve (samedi et dimanche de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 - sur inscription), le public pourra pénétrer dans la vie d’une collection d’art contemporain et découvrir les différents corps de métiers qui interviennent au quotidien pour installer, conserver et réparer les œuvres.

Réserves du FRAC Île-de-France, 43 rue de la Commune de Paris, Romainville (93).

La bergerie nationale Parc du Château à Rambouillet (78)

Dans le cadre de cette opération, les Franciliens pourront se rendre à la Bergerie nationale de Rambouillet, créée en 1783 par Louis XVI, et faire connaissance avec les célèbres moutons Mérinos, véritable patrimoine vivant, qui pâturent les pelouses du Château. Un parcours libre sera proposé pour découvrir cette grande ferme pédagogique, qui sensibilise à l’agro-écologie, à travers 3 espaces thématiques : patrimoines bâtis, naturels et vivants. Des démonstrations, des ateliers et des échanges seront proposés.

La Bergerie nationale Parc du Château à Rambouillet (78), «Journées Agricultures et Patrimoines», samedi et dimanche de 10h à 18h.

l'Hôtel de Noirmoutier (Paris 7e)

Autre lieu à visiter : l’hôtel de Noirmoutier, aussi nommé hôtel de Sens. Commandé par le duc de Noirmoutier à Jean Courtonne - architecte qui construisit par la suite l’hôtel Matignon – cet édifice fut achevé en 1724. Dernière résidence du Maréchal Foch, cet hôtel, propriété de l’État depuis 1814, est affecté au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, depuis plus de 50 ans. Et pour cet événement phare, il ouvrira sa résidence au public. A noter que la visite aura lieu le samedi, de 10h à 18h, et sera commentée.













Hôtel de Noirmoutier, 138 rue de Grenelle, Paris 7e.

le Site archéologique de Pincevent (77)

Les amateurs d’archéologies et les curieux pourront de leur côté pénétrer sur le site préhistorique de Pincevent, vieux de plus de 15.000 ans. Situé en Seine-et-Marne, Pincevent a été découvert en 1964. La renommée scientifique internationale de ce lieu est liée à la conservation exceptionnelle des sols magdaléniens, dernière culture du Paléolithique supérieur européen. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d’éclats de silex, des foyers de l’époque magdalénienne, ainsi que des traces d’occupation, du néolithique au gallo-romain.

Site archéologique de Pincevent, Chemin rural, La Grande-Paroisse (77), samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 17h (sur inscription).

L'École de danse de l’Opéra national de Paris (92)

Installée à Nanterre depuis 1987, l’École de Danse de l’Opéra national de Paris perpétue la mission qui lui a été confiée dès sa création au XVIIIe siècle : transmettre la tradition française aux futurs danseurs, tout en leur enseignant les techniques d’aujourd’hui. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette institution, qui s’est construite une réputation mondiale, ouvrira ses portes et permettra de faire découvrir son histoire et son fonctionnement aux visiteurs.

École de danse de l’Opéra national de Paris, 20 allée de la Danse Nanterre (92), visite commentée samedi de 10h à 18h (sur inscription).

une visite magique de la réserve historique de la RATP (94)

Petits et grands pourront d’autre part découvrir l’univers des transports parisiens, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Et cette visite sera placée pour la première fois cette année sous le signe de la magie. Celle-ci s’emparera en effet de la collection historique de matériels roulants de la RATP. Au programme : 1h30 de visite menée par le célèbre magicien-humoriste Éric Antoine, ponctuée de happenings magiques et de saynètes de comédiens, mais aussi un photocall dans un bus ancien.

Réserve de de la RATP, Villeneuve-Saint-Georges (94), samedi et dimanche de 10h à 18h30.