Les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont dévoilé ce dimanche soir le clip de leur quatrième single, intitulé « Coup de vieux», en featuring avec Julien Doré.

Un condensé de surprises. C’est ce qu’a offert le duo formé par Bigflo et Oli à Julien Doré, à l’occasion du clip réalisé pour leur featuring «Coup de vieux», dévoilé ce dimanche 18 septembre.

Julien Doré n’avait en effet aucune idée du déroulement du tournage. C'est en arrivant sur place, qu'il a découvert l'enchaînement de la mise en scène, comme on peut le constater.

Comme ils l’ont expliqué, dans un premier temps, Bigflo et Oli s’étaient rendus chez Julien Doré dans les Cévennes, dans l’espoir de trouver de l’inspiration pour réaliser leur vidéo clip. Mais apparemment, l’inspiration n’était pas au rendez-vous.

Les rappeurs ont alors eu l’idée de se tourner vers leurs fans, en leur demandant d’envoyer des propositions. Ils en ont gardé cinquante, et c’est ainsi que leur plan séquence est né, avec bien évidemment des notes d’improvisation, de la part du chanteur au Ukulélé. Le résultat est original, vivant, coloré, et il rend nostalgique des années passées.

Après deux ans d’absence, les Toulousains avaient signé leur grand retour avec la sortie en juin de leur quatrième album, «Les autres c’est nous». Leur collaboration avec l’artiste révélé par la Nouvelle Star était parue le 8 juillet dernier, comme quatrième extrait.

Par ailleurs, Bigflo et Oli ne sont pas près de quitter le paysage médiatique. En effet, après une première expérience en 2017 pour la version belge, les deux frères vont intégrer le jury de The Voice en France, dès la saison prochaine. Et les deux siégeront comme un seul juré, sur un double fauteuil. Une première pour le programme diffusé sur TF1.