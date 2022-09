Khaled : après dix ans d'absence, le chanteur de raï cartonne avec son nouveau clip

Dix ans après «C’est la vie», le chanteur de raï Khaled a fait son grand retour cet été avec un nouvel album, sobrement baptisé «Cheb Khaleb». Et le clip de son titre «Come Together - Asere que Bola», qui vient de sortir, cartonne sur les plates-formes.

Le petit rêveur d’Oran, devenu roi du raï, s’était fait discret depuis une décennie. Lui qui a connu un incroyable succès dans les années 1990 avec des tubes comme «Aïcha», écrit par Jean-Jacques Goldman, et le César de la meilleure musique de film pour «Un, deux, trois, soleil», de Bertrand Blier, a finalement décidé de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel opus. Dévoilé cet été, «Cheb Khaled» a été maintes fois repoussé à cause, entre autres, du décès de la mère de l’artiste.

Un retour qui semble séduire ses fans. Mis en ligne vendredi 16 septembre, le clip de «Come Together - Asere que Bola», morceau enregistré en duo avec le chanteur de reggae américain Elan Atias, enregistre en effet déjà plus de six millions de vues sur YouTube.

Avec cette chanson, Khaled, qui est le premier grand artiste arabophone en tournée aux Etats-Unis, a souhaité transmettre un message d’amour, de paix et de fraternité entre les peuples.

Ce nouvel album compte neuf morceaux au total et plusieurs collaborations avec des artistes tels que Santana, Chico & The Gypsies ou DJ Snake.

Ce même DJ Snake qui a signé en août dernier un remix du premier titre de Khaled «Trigue Lycee» dévoilé en 1974.