Margot Robbie : ces 5 choses que vous ignoriez sur l'actrice

«Amsterdam», «Babylon», «Barbie»... Margot Robbie sera de toutes les productions dans les semaines à venir. Si elle a réussi à séduire le tout-Hollywood, connaît-on vraiment l'actrice australienne ? Voici cinq infos que vous ignoriez peut-être à son sujet.

Elle dort avec un lapin

Invitée l’an dernier sur le plateau de l’émission américaine «The Late Late Show with James Corden» diffusée sur CBS, l’actrice a révélé dormir avec un lapin en peluche. «S’il vous plaît, que personne ne se sente obligé de faire ma psychanalyse sur le fait que j’ai 30 ans et que je dors avec un lapin toutes les nuits. Et je sais ce que vous allez dire. Cela ne ressemble pas du tout à un lapin. Mais c’est le cas, elle a 30 ans, et elle a l’air un peu usé», a-t-elle confié, ajoutant que «seule (sa) mère avait le droit de la raccommoder et de la laver».

Elle a confondu le prince Harry avec une star de la musique

Margot Robbie a rencontré le prince Harry pour la première fois en 2015, lors d’une soirée organisée par le mannequin Suki Waterhouse. Et la comédienne n’a pas reconnu de suite le duc de Sussex. «Quand je l’ai vu avec ses lunettes, je me suis dit : "Oh mon Dieu, je ne savais pas qu’Ed Sheeran était à la soirée"», a-t-elle expliqué en 2016, à l’émission «The Tonight Show» de Jimmy Fallon. Une confusion qui n’a pas empêché qu’ils deviennent amis. Margot Robbie souhaiterait même inviter le prince Harry avec son épouse Meghan Markle dans sa propriété de Los Angeles.

Margot Robbie was partying with Prince Harry but she thought it was Ed Sheeran https://t.co/Th5L3dUwRJ pic.twitter.com/v72XVifKB6 — BuzzFeed (@BuzzFeed) March 3, 2016

Elle a giflé Leonardo DiCaprio

Alors qu’elle passait des auditions pour le film «Le loup de Wall Street» de Martin Scorsese sorti en 2013, Margot Robbie a voulu marquer les esprits et a décidé de gifler Leonardo DiCaprio à qui elle donnait la réplique. Le geste aurait pu déplaire à l’acteur et au réalisateur, mais ce fut tout le contraire. Martin Scorsese a adoré la scène et Leonardo DiCaprio lança à l’Australienne : «Frappe-moi encore». Elle décrocha le rôle de Naomi Lapaglia. Margot Robbie a également avoué avoir bu trois shots de tequila à 9h pour réussir à tourner l’une des scènes de sexe du long-métrage.

© Metropolitan FilmExport

Elle adore le hockey sur glace

Si elle s’adonne au surf et aux sports mécaniques, la star est aussi fan de hockey sur glace et supporte, depuis qu’elle vit aux Etats-Unis, l’équipe des Rangers de New York. Quand elle était plus jeune, Margot Robbie qui est née et a passé son enfance en Australie, aurait souhaité pratiquer ce sport. Mais comme elle le souligne, il n’y a pas de glace dans son pays d'origine. Alors la jeune femme de 32 ans a opté pour le hockey sur gazon.

Elle a tatoué ses partenaires

Sur le tournage du film «Suicide Squad» (2016) de David Ayer, Margot Robbie qui n’avait aucune expérience en la matière, a décidé de tatouer ses partenaires de jeu grâce à une machine qu’elle avait achetée sur eBay.

Et tout le monde a accepté cette proposition pour le moins audacieuse, y compris le mannequin Cara Delevingne qui arbore depuis un smiley sous l’orteil.