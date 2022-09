Mon premier festival : tout savoir sur la 18e édition

Initiée par la Ville de Paris, la 18e édition de Mon premier festival se tiendra du 26 octobre au 1er novembre, avec plus de 100 films présentés. Voici toutes les infos à connaître sur ce grand rendez-vous cinéma dédié au jeune public.

C’est l’une des sorties préférées des enfants pendant les vacances de la Toussaint. Du 26 octobre au 1er novembre aura lieu Mon premier festival, destiné aux tout-petits, dans douze salles de cinéma de la capitale, ainsi qu'au Forum des Images et à la Gaîté lyrique. Alors que le réalisateur, producteur, animateur et scénariste irlandais Tomm Moore, à qui l’on doit entre autres «Le peuple loup» et «Le chant de la mer», sera l’invité d’honneur de cet événement, la comédienne Ana Girardot assurera, quant à elle, le rôle de marraine.

Plus de 300 séances au tarif unique de 4 euros seront proposées, et une centaine de films dévoilés, des plus cultes comme «The Kid» de Charlie Chaplin ou «Little Miss Sunshine» aux plus récents tels que «Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?» d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. La billetterie ouvrira le 12 octobre prochain.

© 2022/ONYX Films/Bidibul Productions

Dix-huit longs-métrages seront dévoilés en avant-première, à l’instar de «Tempête» de Christian Duguay dont la sortie est prévue le 21 décembre prochain, ou «Neneh superstar», de Ramzi Ben Sliman, attendu le 25 janvier 2013 en salles. Avec à la clé : le prix du public. Deux autres récompenses seront décernées : le prix du jury et le prix de la meilleure musique.

«Tempête» de Christian Duguay (© 2021/Julien Panié/Nolita Cinema)

Au programme également, huit ciné-concerts et une quarantaine de séances animées et créatives, dont deux seront consacrées à Halloween qui se déroule le 31 octobre. Cette année, Mon premier festival abordera la thématique des «Héroïnes» autour d’une trentaine de films («Kiki, la petite sorcière», «Bandes de filles», «Chicken Run»…). Une série de courts-métrages a également été imaginée pour l’occasion.

Enfin, les Jeux olympiques et paralympiques d’été à Paris en 2024 ne seront pas oubliés avec la section «En attendant les Jeux».

Le documentaire «Allons enfants» sur l'univers du hip hop (© Alban Teurlai)

Trois visions du sport abordées grâce au film de Buster Keaton et James W. Horne «Sportif par amour», et les documentaires «Kids Cup» de Line Hatland «Kids Cup» et «Allons enfants» de Thierry Demaizière et Alban Teurlai sur le milieu du hip hop, nouvelle discipline olympique.