Starmania : Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, va signer les costumes de l'opéra rock

Le spectacle «Starmania» se dévoile un peu plus. Alors que l’opéra rock créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon va faire son retour à Paris le 8 novembre prochain, ses costumes seront signés Nicolas Ghesquière. Une première pour le directeur artistique des collections femme de la maison Vuitton.

Des costumes haute couture. Le directeur artistique des collections femme de Louis Vuitton depuis 2013 rejoint l’équipe de «Starmania». Pour la première fois de sa carrière, le styliste français, passé par la maison Balenciaga avant de devenir le designer du numéro un du luxe, va signer les costumes d’un spectacle.

Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du très attendu «Starmania», mis en scène par l’excellent Thomas Jolly et chorégraphié par le talentueux Sidi Larbi Cherkaoui, près de quarante-cinq après sa création, avec à l’époque Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibeault dans les rôles titres.

Un spectacle culte qui a bercé sa jeunesse. «J’ai une admiration depuis toujours pour Michel Berger et France Gall. Comme beaucoup, j’ai été bercé dans mon enfance par Starmania, c’est une œuvre à dimension visionnaire dystopique qui me fascine», a noté ce dernier dans un communiqué. Quand, en 1978, «Starmania» voit le jour, le spectacle offre en effet une vision prémonitoire du futur, marquée notamment par la globalisation du monde, la quête obsessionnelle de la célébrité ou encore une forme de radicalité nihiliste.

Des créations en résonance avec ses collections

Couturier surdoué, Nicolas Ghesquière entend bien créer des ponts entre la scène et l’univers créatif qu’il déploie, avec succès, au sein de la maison Vuitton depuis maintenant dix ans. Comment ? «En imaginant comment les personnages si emblématiques de Starmania pourraient être habillés en 2022», note-t-il.

«Les thématiques de Starmania résonnent plus que jamais aujourd’hui et j’ai souhaité élaborer un vestiaire ultra contemporain en fonction», explique le styliste de 51 ans, qui puise dans les collections qu’il a imaginé pour les podiums. «Les costumes sont une adaptation du vestiaire que j’ai élaboré chez Louis Vuitton, il y a également des créations nouvelles. Chaque personnage incarne l’une de mes collections, comme un répertoire du vocabulaire de la Maison», conclut-il.

L’occasion pour Johnny Rockfort, Cristal, Ziggy, la serveuse automate ou encore Stella Spotlight, personnages phares de cet opéra rock, de se glisser dans les créations de Nicolas Ghesquière. Des costumes à découvrir sur le plateau de la Seine Musicale à partir du 8 novembre prochain.