Johnny Depp et Maïwenn se disputent «en permanence» sur le tournage du film Jeanne du Barry

Johnny Depp est à Paris pour le tournage du film «Jeanne du Barry», réalisé par Maïwenn. Mais selon Bernard Montiel, les relations entre la réalisatrice et l’acteur sont loin d’être au beau fixe. Le tournage se passe «très, très mal», et le duo se dispute sans cesse.

Tension sur le tournage. Alors que Maïwenn a confié à Johnny Depp le rôle principal de son prochain film «Jeanne du Barry», figure que la réalisatrice campe elle-même, le tournage qui se tient actuellement à Paris n’est pas de tout repos. Il serait même chaotique, d’après le Bernard Montiel.

En cause, les retards de Johnny Depp, a fait savoir le chroniqueur de TPMP avant-hier. «J’ai eu des échos et c’est très sérieux», a expliqué Bernard Montiel, avant d’ajouter que «Johnny Depp est un excellent acteur quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l’équipe est prête à 6 heures du matin et personne ne vient». «Alors après, Maïwenn, la réalisatrice, se fâche et le lendemain, c’est elle qui ne vient pas, alors qu’il y a Johnny Depp», poursuit-il. «C’est une folie».

«Ils ne s’entendent pas du tout»

Alors que le tournage touche à sa fin et doit se terminer cette semaine, la tension semble à son comble au point que le duo passerait son temps à se disputer. «Ils en ont ras-le-cul. Ça se passe très très mal. Ils ne s’entendent pas du tout. Ils s’engueulent en permanence», a conclu Bernard Montiel.

Les révélations de @bernard_montiel sur le comportement de Johnny Depp sur le tournage de son dernier film ! #TPMP pic.twitter.com/yQuw08ey2i — TPMP (@TPMP) October 4, 2022

Des altercations d’autant plus problématiques que le duo se donne également la réplique. En effet, le long métrage met en scène la romance entre le roi Louis XV, campé par Johnny Depp, et Jeanne du Barry, une jeune courtisane venue du peuple interprétée par Maïwenn, dont l’arrivée à la cour de Versailles va faire scandale.

Une situation qui risque de ne pas redorer la réputation de l’acteur, alors même que ce film à gros budget, qui n’a pas encore de date de sortie, lui a permis de retrouver les plateaux de cinéma après le scandale du procès Amber Heard. Une affaire qui a largement porté préjudice à l’image de l’interprète de Pirate des Caraïbes.