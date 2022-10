L’actrice Angela Lansbury, star de la série «Arabesque», est décédée à 96 ans

L’actrice Angela Lansbury, notamment célèbre pour son rôle d’écrivaine-détective dans la série «Arabesque», est morte à l’âge de 96 ans, a annoncé sa famille ce mardi 11 octobre.

Elle s'est éteinte «paisiblement dans son sommeil». L'actrice Angela Lansbury, star de la série «Arabesque», est décédée ce mardi à Los Angeles, cinq jours avant son 97e anniversaire, ont annoncé ses proches.

La comédienne britannique, naturalisée américaine, avait commencé sa carrière au cinéma en 1944 dans le film «Hantise», au côté d'Ingrid Bergman. Un rôle qui lui avait valu sa toute première nomination aux Oscars (meilleure actrice dans un second rôle).

Elle s'était ensuite illustrée dans de nombreuses comédies musicales et dans plus de soixante films, notamment «Le portrait de Dorian Gray», «L'apprentie sorcière», «Mort sur le Nil» et plus récemment «Le retour de Mary Poppins». Une carrière couronnée en 2014 par un Oscar d'honneur.

Angela Lansbury était également célèbre pour son rôle iconique de Jessica Fletcher, pétulante romancière et détective à ses heures perdues, dans la série «Arabesque». Le show lui avait permis de remporter quatre Golden Globes.

L'actrice laisse derrière elle trois enfants, trois petits-enfants, cinq arrière-petits-enfants, ainsi que son frère. Son mari, l'acteur britannique Peter Shaw, était mort en 2003. «Une cérémonie privée pour la famille se tiendra à une date qui reste à déterminer», a précisé sa famille dans un communiqué.