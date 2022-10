Harry Potter : l'acteur Robbie Coltrane, qui incarnait Rubeus Hagrid, est mort

L'acteur britannique Robbie Coltrane est mort ce vendredi 14 octobre. Il a incarné Rubeus Hagrid, personnage emblématique de la saga Harry Potter.

L'acteur Robbie Coltrane, reconnaissable entre mille avec sa barbe gigantesque qu'il arborait pour son rôle du demi-géant Hagrid dans les films de la saga Harry Potter, est mort à 72 ans, a annoncé ce vendredi Belinda Wright, son agente. De son vrai nom Anthony Robert McMillan, il est décédé aujourd'hui à l'hôpital Forth Valley Royal de Larbret, en Ecosse, a précisé son agente, tout en remerciant les soignants de l'établissement.

D'après les informations de TMZ, l'acteur, qui était marié et père de deux enfants, aurait été malade pendant plusieurs années sans que l'on sache précisément de quoi il souffrait. Il s'est éteint dans un hôpital près de chez lui, à Larbert, en Ecosse.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

