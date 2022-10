Le Roi Lion confirme son succès à Paris et passe le cap des 500.000 billets vendus

Le Roi Lion s’impose encore une fois. Depuis son grand retour à Paris le 11 novembre dernier, la comédie musicale culte fait un carton avec 500.000 billets vendus en moins d’un an.

Un engouement toujours au rendez-vous. Alors que la comédie musicale événement «Le roi Lion» a fait son grand retour à Paris le 11 novembre dernier, quatorze ans après sa première adaptation en français, elle confirme son succès. Moins d’un an après cette reprise très attendue et reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie, le spectacle, lauréat de Six Tony Awards outre-Atlantique, a déjà passé le cap des 500.000 billets écoulés.

Créée il y a 25 ans aux Etats-Unis, cette adaptation scénique enchanteresse du dessin animée de Disney avait déjà conquis le public français lors de sa première exploitation à Paris entre 2007 et 2010. A l’époque, Le Roi Lion avait réuni sur trois saisons, plus d’1,2 million de spectateurs et décroché en 2008 trois Molières.

A l’échelle mondiale, le spectacle, joué au total dans 21 pays et donné en huit langues, cumule plus de 110 millions de spectateurs. Un phénomène qui confirme son statut de comédie musicale culte.