Cinéma : on a vu «Plancha», la suite de «Barbecue»

Huit ans après «Barbecue», la joyeuse bande de copains, emmenée par Franck Dubosc et Lambert Wilson, revient au cinéma dans «Plancha». Une suite, toujours réalisée par Eric Lavaine, qui sortira le 26 octobre.

En 2014, alors que l’équipe était en pleine promotion de la comédie à succès «Barbecue», Guillaume de Tonquédec ne cessait de lancer : «Après «Barbecue», on se retrouvera pour la suite, 'Plancha', à la mer». L’acteur, qui incarnait Yves, ne croyait pas si bien dire.

Huit ans après - sans Florence Foresti mais avec Caroline Anglade -, lui et ses amis du premier volet (Lambert Wilson, Franck Dubosc, Lionel Abelanski, Sophie Duez, Lysiane Meis, Jérôme Commandeur, Valérie Crouzet) se retrouvent dans «Plancha», une comédie avec son lot de rebondissements, de situations cocasses et de répliques bien senties, attendue sur les écrans le 26 octobre.

La Bretagne, ça vous gagne (ou pas)

Faute de pouvoir aller fêter les 50 ans d’Yves en Grèce, à cause d’un vol annulé, le groupe de copains atterrit finalement en plein mois d’août en Bretagne, dans un manoir à Kerzellec. S’ils rêvaient de plages ensoleillées, de sable fin, d’apéros à l’ouzo et de salades grecques «au bon lait de brebis», ces quinquas se consolent avec un tout autre programme : pêche à la palourde, danses traditionnelles bretonnes et surtout puzzles et jeux de société dans le salon au coin du feu pour oublier la pluie, ce qui désespère Antoine qui n’a pas «pris de chandail pour des vacances d’été».

Ces retrouvailles seront l’occasion de révélations inattendues qui donnent à réfléchir sur la peur de vieillir, la notion de couple, la vie et ses aléas. Le cinéaste Eric Lavaine («Incognito», «Retour chez ma mère», «Un tour chez ma fille») signe un film de potes rafraîchissant où il est facile de s’identifier à l’un des personnages, et rend hommage à la Bretagne avec son ciré jaune, sa météo capricieuse, son Kir royal, et son fameux «J'entends le loup, le renard et la belette» repris au biniou. On attend désormais «la pierrade à la montage» comme troisième volet.