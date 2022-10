«Black Panther : Wakanda Forever» : Disney va finalement sortir le film au cinéma le 9 novembre

Si une sortie immédiate sur la plate-forme Disney+, sans passer par la case cinéma, avait été évoquée pour riposter contre la chronologie des médias, Disney a annoncé ce lundi que le film «Black Panther : Wakanda Forever» sera bien dévoilé sur grand écran le 9 novembre prochain.

C’est l’une des sorties les plus attendues de cette fin d’année. Alors qu’il menaçait de réserver le prochain film Marvel à sa plate-forme Disney+ pour faire pression sur une réforme de la chronologie des médias, Disney a finalement confirmé ce lundi 17 octobre que «Black Panther : Wakanda Forever» sortirait au cinéma, comme prévu, le 9 novembre prochain. De quoi redonner le sourire aux exploitants des salles, qui peinent à retrouver leurs niveaux de fréquentation d’avant la pandémie.

«Les pouvoirs publics ont clairement reconnu la nécessité de moderniser la chronologie des médias et un calendrier précis a désormais été arrêté pour en discuter», a déclaré Disney dans un communiqué. La suite de «Black Panther», toujours réalisée par Ryan Coogler, et qui durera près de trois heures, soit le deuxième film le plus long de l’univers Marvel, sera donc disponible sur Disney+ au printemps 2024.

S’il souhaite «continuer à décider au cas par cas de la stratégie de sortie de (ses) films», le groupe américain Disney a cependant expliqué vouloir contribuer «de manière constructive aux réflexions et débats lors des prochaines réunions avec tous les acteurs de la filière (...) afin de définir dès février 2023 un nouveau cadre (...) équitable, flexible et incitatif à la sortie des films en salles de cinéma».