Lucky Luke : «L’Arche de Rantanplan», le 82e album de la saga est sorti

Le 82e album Lucky Luke est sorti ce vendredi 21 octobre et, dans cet épisode intitulé «L’Arche de Rantanplan», les auteurs ont décidé d'aborder la cause de la souffrance animale.

Une couverture pleine d’animaux, un titre en référence à l’Arche de Noé. Dès les premiers instants, le nouvel album de Lucky Luke, intitulé «L'Arche de Rantanplan» et sorti ce vendredi, affiche la couleur. Pour ce 82e numéro, Jul, scénariste de la bande-dessinée, et Achdé, le dessinateur, ont voulu aborder le sujet de la cause animale.

Une cause à laquelle sera directement confronté le personnage éponyme. En effet, le cow-boy le plus connu du Far West devra faire face à une situation douloureuse, celle où son cheval Jolly Jumper se fait tirer dessus. Mais ce n’est pas le seul moment de l’épisode où Lucky Luke croisera des animaux.

Ovide Byrde, un nouveau personnage rêveur

Au cours de l’histoire, l'homme qui tire plus vite que son ombre va faire la rencontre d’Ovide Byrde. Décrit par le scénariste comme un personnage rêveur, ce dernier recueille des animaux blessés et abandonnés dans sa ferme. De quoi susciter les moqueries de certains à cette époque.

Jusqu’au jour où il trouve de l’or. Enrichi, il attise la curiosité des méchants de ce numéro qui vont le transformer en tyran, prêt à imposer sa vision des choses et à défendre la cause animale coûte que coûte.

Pour ce personnage, Jul s’est inspiré de Henry Bergh. Un américain qui a fondé la première SPA aux États-Unis en 1866 avec l’aide d’un milliardaire français qui «avait fait fortune dans le commerce de peaux et de fourrures et qui, selon la légende, se serait repenti sur son lit de mort et aurait légué tout son argent à la défense des animaux», a expliqué l'auteur dans un entretien avec Le Point.