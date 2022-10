Kanye West : Quentin Tarantino et Jamie Foxx lui auraient dérobé l'idée du film «Django Unchained»

Kanye West s’en prend à Quentin Tarantino et Jamie Foxx. Le rappeur estime que l’histoire de «Django Unchained», porté à l’écran en 2012 par Quentin Tarantino, vient de lui.

Kanye West s’offre une nouvelle sortie. L’artiste s’est approprié, à l’occasion d’une interview dans l’émission «Piers Morgan Uncensored», la paternité du pitch de «Django Unchained», réalisé par Quentin Tarantino avec Jamie Foxx dans le rôle-titre, a révélé The Independent. Selon le rappeur, cette histoire avait germé à l’origine lors d’une séance de travail avec Jamie Foxx et Quentin Tarantino pour le clip «Gold Digger» de Kanye West, avant d’être finalement abandonnée. Le clip de la chanson sorti en 2005, mettait en scène l’acteur Jamie Foxx en featuring.

«En fait, l’idée de Tarantino et Jamie, vient de moi», a expliqué Kanye West dans l'émission britannique le 21 octobre dernier. Et de préciser : «Parce que l'idée de Django, je l’ai proposé à Jamie Foxx et Quentin Tarantino pour le clip "Gold Digger". Et puis Tarantino en a fait un film», a poursuivi celui qui se fait appeler Ye, accusant donc à demi-mot le réalisateur et l’acteur de lui avoir dérobé le concept.

Pour mémoire, «Django Unchained», sorti en 2012, raconte l’histoire de l'esclave affranchi Django (Jamie Foxx) et d’un chasseur de prime, le Docteur Schultz (Christoph Waltz), faisant équipe pour aller libérer la femme de Django des mains du propriétaire terrien sans scrupule Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

Une nouvelle polémique signée Kanye West, qui ces dernières semaines n’a cessé de multiplier les propos controversés. Parmi eux : des tweets jugées antisémites publiés après la fashion Week de Paris, où le rappeur avait affiché un t-shirt frappé de la mention «White Lives Matter», détournant le slogan antiraciste «Black Lives Matter».