Tim Burton, lauréat du Prix lumière ce week-end, ne compte plus travailler avec Disney

Alors que Tim Burton a reçu vendredi le Prix Lumière pour l’ensemble de sa carrière, le réalisateur américain est revenu sur ses futurs projets à l’occasion d’une conférence de presse, révélant notamment qu’il n’envisageait plus de tourner avec Disney, et ne comptait pas réaliser de Marvel.

La fin d'une collaboration. Le réalisateur américain, à qui l’on doit notamment «Edward aux mains d’argent», «Beetlejuice», «Sleepy Hollow» ou encore «L’Etrange Noël de Monsieur Jack», a fait plusieurs confidences samedi, lors d’une conférence de presse. Alors qu’il avait été récompensé la veille du 14e Prix Lumière, l’artiste a évoqué ses projets, dont ni Disney, ni l’univers Marvel ne font partie. Si son dernier long métrage «Dumbo», sorti en 2019, a été produit par Disney - studio avec lequel Tim Burton a régulièrement travaillé et où il a d’ailleurs fait ses premiers pas dans les années 1980 - il ne semble plus être en adéquation avec la firme aux grandes oreilles.

«Mon histoire est que j'ai commencé là-bas. J'ai été embauché et licencié à plusieurs reprises tout au long de ma carrière là-bas. Le truc avec "Dumbo", c'est que je pense que mes jours avec Disney sont finis», a ainsi confié le réalisateur cité par Deadline, avant d’ajouter : «J'ai réalisé que j'étais Dumbo, que je travaillais dans cet horrible grand cirque et que j'avais besoin de m'échapper. Ce film est assez autobiographique à un certain niveau».

Pas de Marvel non plus

Egalement interrogé sur une potentielle réalisation d’un film Marvel, Tim Burton a laissé entendre que cette hypothèse n’était pas à l’ordre du jour. «Je ne peux m'occuper que d'un seul univers, je ne peux pas m'occuper d'un multi-univers», a expliqué ce dernier, cité par le magazine américain.

Pas question pour autant de raccrocher la caméra. «Je veux être sûr que le prochain film que je ferai aura vraiment du sens pour moi», a expliqué Tim Burton, qui pour l’heure a confié n’avoir aucun projet ferme de film, selon l’AFP. En attendant d’en savoir plus sur les envies du réalisateur qui s’est toutefois dit «optimiste» quant à l’avenir du cinéma, sa mini-série Netflix «Mercredi», consacrée à la truculente fille de La famille Addams, sortira le 22 novembre prochain.