Jerry Lee Lewis, pionnier du rock'n'roll, est mort à l'âge de 87 ans

L'un des derniers pionniers du rock'n'roll, Jerry Lee Lewis, est mort à 87 ans, a-t-on appris ce vendredi.

Son nom est indissociablement lié à celui de son tube planétaire, «Great balls of fire». L'un des derniers grands représentants du rock'n'roll des origines, l'américain Jerry Lee Lewis, est mort à l'âge de 87 ans, de causes naturelles a-t-on appris ce vendredi par son agent.

Celui qui est né en 1935 en Louisiane, a marqué à tout jamais la scène musicale de la 2e moitié du XXe siècle, avec son style inimitable et fougueux, debout devant son piano, à enfoncer les touches sur un rythme effréné.

Dernier représentant du Million Dollar Quartet - une séance d'enregistrement en 1956 qui réunit Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash et Carl Perkins -, il avait acquis une telle aura que Bruce Springsteen dira par exemple de lui, en 1995, «Il ne joue pas du rock'n'roll, il est le rock'n'roll».

Aussi bien ami que rival d'Elvis Presley, il aura malgré ses succès connu une vie privée mouvementée, qui aura souvent porté préjudice à sa carrière.

Dès l'âge de 9 ans, en Louisiane, il découvre le piano. Ses parents vont jusqu'à hypothéquer la ferme familiale pour payer son instrument. Une boîte de nuit tenue par son oncle, sa sœur est chanteuse et pianiste...Il bénéficie très tôt d'un environnement musical, et sera bercé par le boogie-woogie, le gospel, le rythm'n blues ou la country, qu'il synthétise dans un style bien à lui.

En 1956, il part pour Memphis (Tennessee), capitale du nouveau son américain, et devient l'un des premiers à signer avec le célèbre label Sun Records. C'est cette même année qu'il participera au fameux Million Dollar Quartet. Le rock, encore balbutiant, enflamme alors les foules, galvanisées par l'énergie de ces ambassadeurs du rock.

Le tube d'une vie

Dès l'année suivante, son premier tube, «Whole lotta shakin' goin' on», contient déjà toute la fougue qui fera son succès, mais aussi une grande culture musicale. La même année, il sort son incontournable« Great balls of fire». Un titre imaginé par Jack Hammer et Otis Blackwell, qui s'écoulera à plus d'un million d'exemplaires en une dizaine de jours, et plus de 5 millions de singles vendus à travers la monde. Meilleure vente de l'histoire à l'international du label Sun Records, il sera repris par plus d'une centaine d'artistes par la suite, et a figuré dans un nombre incalculable de films.

Mais rapidement, sa vie privée lui porter préjudice. La presse découvre que sa troisième épouse, Myra Gale Brown, est sa cousine germaine âgée de 13 ans, et le scandale éclate. Les radios américaines décident alors de boycotter le chanteur, qui connaît une disgrâce pendant près de 10 ans, avant de revenir sur le devant de la scène en délaissant le rock pour la musique country, qu'il considère lui-même comme son premier amour musical.

Démêlés avec la justice, consommation de drogue et d'alcool, drames familiaux, Jerry Lee Lewis aura connu une vie paradoxale, autant admiré que détesté, faisant de lui le premier «bad boy» de l'histoire du rock, un statut qui allait essaimer par la suite.

Des années après son retour en grâce en 1969, il a été intronisé au «Rock and Roll Hall of Fame» (musée et Panthéon du rock, à Cleveland, Ohio), à sa création en 1986.

Vivant le plus souvent dans son ranch du Mississippi avec sa septième épouse, il était encore sur scène début 2019. Mais, à la suite d'un AVC mineur en mai de cette année, il avait dû annuler des concerts.