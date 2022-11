40 ans du CD : 5 chiffres pour tout savoir

Le CD, ou Compact Disc, fête ses 40 ans en 2022. Retour en cinq chiffres sur ce support qui révolutionna le monde de la musique, entérinant l’âge d’or des cassettes audio et des vinyles, avant d’être lui-même dépassé par l’arrivée du MP3 et des plates-formes de streaming.

Développé conjointement par les entreprises Sony et Philips - qui travaillaient chacune sur une technologie qui remplacerait le sillon du vinyle par un laser -, le premier CD est pressé le 17 août 1982 dans une usine près d’Hanovre, en Allemagne. A l’automne de cette même année, le premier album gravé sur ce disque optique qui règle les problèmes de l'analogique, est commercialisé. Il s’agit de l’opus «52nd Street» de Billy Joel, incluant le morceau culte «Honesty». Quarante ans après sa création, le CD continue d’exister, malgré un marché en berne et une concurrence très rude.

74 minutes d'enregistrement

La durée d’enregistrement maximale a donné lieu à d’interminables discussions entre les deux maisons mères. Les premiers prototypes avaient un diamètre de 11,5 cm et contenaient une durée maximale de 60 minutes de musique. Selon la légende urbaine, Norio Ohga, le patron de Sony qui était un grand amateur de musique classique, aurait exigé que le disque puisse contenir l’intégralité de la version longue de la 9e symphonie de Beethoven enregistrée au festival de Bayreuth en 1951, laquelle durait 74 minutes. L’histoire raconte aussi qu’il s’agirait d’une requête du chef d’orchestre Herbert von Karajan. Pour satisfaire les exigences de chacun, les ingénieurs ont donc été obligés d’augmenter le diamètre du CD, le passant à 12 cm.

1.000 euros le lecteur CD

Si «The visitors» d’ABBA ou «Une symphonie alpestre» de Richard Strauss figurent parmi les premiers enregistrements gravés, la réédition de «52nd Street» de Billy Joel officialise la commercialisation des CD, en commançant par le Japon où la petite galette est vendue avec le lecteur CDP-101. Les Français découvrent «ce disque de l'avenir» en 1983. Mais cette révolution technologique qui fait à l’époque la une des journaux télévisés, n’est pas à la portée de toutes les bourses. Alors que le lecteur est proposé à 1.000 euros environ (en prenant compte l’inflation), le CD pouvait coûter jusqu’à une trentaine d’euros à sa commercialisation. Seuls les mélomanes fortunés pouvaient se procurer ce matériel. Mais la production s’intensifiera au fil du temps, et les prix vont largement baisser, permettant à de nombreux foyers de profiter de cette trouvaille si facile à transporter.

1 million d’exemplaires de «Brothers in arms»

Alors que la galette de polycarbonate connaît un modeste succès à ses débuts, un disque va créer l’événement et booster les ventes. Le groupe de rock britannique Dire Straits sort en effet en mai 1985 son cinquième album «Brothers in Arms», entièrement enregistré en numérique. Il est vendu à plus d’un million d’exemplaires et c'est cet album qui a popularisé le format. «fait découvrir le compact disc au grand public», souligne le quotidien The Guardian.

On peut en revanche estimer que la bande originale du film Bodyguard, sortie en 1992 et vendue à près de 30 millions d'exemplaires, est sans doute le CD le plus vendu de toute l'Histoire de l'industrie du disque.

Quant au mythique Thriller, de Michael Jackson, sorti en 1982 et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires depuis, il a réalisé une immense part de ses ventes sous forme de vinyl 33 tours.

2 millions de dollars le cd unique de WU-tang clan

Entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, le groupe de hip-hop Wu-Tang Clan a enregistré en secret 31 morceaux, tous réunis sur un double album baptisé «Once Upon A Time in Shaolin», dont il n’existe qu’un seul et unique exemplaire. Ce dernier a été acheté pour deux millions de dollars, lors d’une vente aux enchères en 2015, par Martin Shkreli, un jeune entrepreneur spécialisé dans l’industrie pharmaceutique. Condamné pour fraudes, «l’homme le plus détesté d'Amérique» a été contraint de vendre ce disque deux ans plus tard pour la moitié de sa valeur initiale.

200 milliards de CD en vingt-cinq ans

D'après les chiffres communiqués par Philips, quelque 200 milliards de disques auraient été commercialisés à travers le monde après vingt-cinq ans d’existence. Avec la percée de la musique dématérialisée et le retour en grâce du vinyle, les ventes de CD commencent à décliner dans les années 2000, avant de connaître en France un rebond inattendu en 2021 (+10%), selon une étude dévoilée par le Syndicat national de l’édition phonographique. Elles sont la 2ème source de chiffre d’affaires du marché français de la musique.

Ce retour, le CD le doit notamment au monde du rap qui préfère ce support, jugé plus populaire, au vinyle. Dernier exemple en date, l'album «Civilisation» d'Orelsan, écoulé à plus de 140.000 exemplaires dès sa sortie en novembre 2021. Le rappeur caennais a imaginé quinze éditions limitées correspondant aux quinze titres de l'opus, et a glissé des tickets d'or dans certains CD, offrant l'accès à vie à tous ses concerts.