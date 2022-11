Taylor Swift : avec dix chansons dans le Top 10 américain, son nouvel album «Midnights» bat tous les records

A 32 ans, Taylor Swift est devenue lundi la première chanteuse à classer les dix morceaux de son nouvel album «Midnights» dans le Top 10 américain. Une première depuis soixante-quatre ans.

Taylor Swift n’en finit plus de marquer l’histoire de la musique américaine. Avec son dixième et nouvel album «Midnights», sorti le 21 octobre, la chanteuse et compositrice de 32 ans a réussi à placer lundi chacun des titres aux dix premières places du classement Billboard Hot 100. En tête, «Anti-hero» avec ses 59,7 millions d'écoutes.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022