Céline Dion : la chanteuse annonce son grand retour... au cinéma

A la surprise générale, Céline Dion a annoncé mercredi son grand retour... au cinéma. Elle sera à l’affiche de la comédie romantique «Love again», qui sortira en mai 2023.

Depuis des mois, les fans sont inquiets quant à l’état de santé de leur idole Céline Dion. Mais la star québécoise a créé la surprise mercredi en publiant un message sur les réseaux sociaux, dans lequel elle annonce son retour sur le devant de la scène, et plus précisément devant la caméra. «On se voit au cinéma !», a écrit celle qui sera donc à l’affiche de la comédie romantique «Love again», dans laquelle elle jouera son propre rôle.

L’interprète de «My heart will go on» donnera la réplique à l’actrice de Bollywood, Priyanka Chopra Jonas, et à l’Ecossais Sam Heughan, connu pour son rôle dans la série dramatique «Outlander».

Réalisé par Jim Strouse, ce long-métrage relatera l'histoire d'une jeune femme qui, après la mort de son fiancé, poursuit sa romance en lui envoyant des textos. Une idylle naît alors avec le nouveau titulaire du numéro de téléphone, un journaliste, grâce à Céline Dion dont il doit rédiger le portrait.

Un film et de nouvelles chansons

Céline Dion a également indiqué qu'elle dévoilera de nouvelles chansons pour ce film qui sortira sur grand écran en mai 2023.

Alors qu’elle a été contrainte d’annuler une série de shows à cause de ses problèmes de santé, la star a maintenu pour l’instant ses concerts à Paris La Défense Arena du 1er au 10 septembre 2023.