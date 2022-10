Céline Dion bientôt sur scène ? Sa sœur assure que la chanteuse va mieux et a repris les répétitions

Alors que son état de santé n’en finit plus d’inquiéter ses fans depuis des mois, Céline Dion irait mieux, affirme sa sœur Claudette, qui assure que sa cadette compte bien reprendre sa tournée.

Le repos forcé aurait porté ses fruits. Alors que Céline Dion continue de se faire très rare, voire d'être totalement absente de la scène médiatique depuis de longs mois, sa grande sœur Claudette a ce 25 octobre accordé une interview dans laquelle elle donne des nouvelles plutôt rassurantes de la chanteuse.

«Premièrement, je dis toujours que, si Céline n’allait pas bien, on le saurait. Ça serait impossible qu’elle ne nous le dise pas», a déclaré Claudette Dion auprès du site québécois «Showbizz.net».

Elle confirme que sa sœur est en proie à de douloureux spasmes musculaires, et qu'elle l'a elle-même déjà vue «avec une petite jambe toute tordue».

«Moi, je lui ai dit : ‘T’es en ménopause, calme-toi la danse puis le ballet’». Mais selon Claudette, les problèmes de Céline Dion auraient été déclenchés ou accentués par la configuration de la scène du Caesar Palace de Las Vegas, où Céline Dion s’est produite en résidence pendant plusieurs années.

«Plusieurs personnes qui connaissent bien Céline pour avoir travaillé avec elle me demandent souvent si la fameuse pente de la salle de spectacle aurait pu déranger des nerfs ou des muscles à son bassin...», confie Claudette, qui se montre rassurante quant à la suite.

L’interprète de «My heart Will Go On» «se fait traiter», dit-elle, et elle entend bien reprendre sa tournée où elle l’avait laissée. «J’ai entendu dire que les répétitions sont faites et que c’est ‘malade mental’!», a ajouté Claudette. Pour l’heure, Céline Dion continue de recevoir «plein de messages, elle en profite, elle se fait dorloter».

En avril dernier, juste après avoir reporté une nouvelle fois les dates de sa tournée, Céline Dion avait révélé souffrir de spasmes musculaires : «Je me sens quand même un peu mieux… Mais j’ai toujours des spasmes musculaires. Je dois être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez», avait déclaré la diva.

Reportée à trois reprises, la tournée de Céline Dion est actuellement prévue du 24 février au 3 octobre 2023.