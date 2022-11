Sexisme dans l’industrie musicale : Alanis Morissette annule sa venue au Rock and Roll Hall of Fame et pousse un énorme coup de gueule

Après l’annulation surprise ce samedi 5 novembre de sa venue au Rock and Roll Hall of Fame, Alanis Morissette a publié ce lundi un communiqué dans lequel elle descend en flèche une industrie musicale «globalement anti-femmes».

Attendue samedi soir pour l'enregistrement de l'émission «Rock and Roll Hall of Fame», où elle était appelée à se produire en duo avec Olivia Rodrigo sur le tube «You’re so vain» dans le cadre d’un hommage à Carly Simon, Alanis Morissette n’est finalement pas venue. Quelques heures plus tard, elle a pris la plume pour s’expliquer.

Les choses auraient mal tourné durant les répétitions, et un événement sur lequel elle ne s’est pas étendue explicitement a vraisemblablement réveillé de vieux traumatismes et fait déborder le vase. Alors que des rumeurs la disaient impréparée pour le show, la star a souhaité rétablir la vérité, et fait savoir que le problème est en réalité venu de l'équipe de production. Un incident qui lui a rappelé les «innombrables expériences incroyables avec des équipes de production», qui se sont produites tout au long de sa carrière, dit-elle.

«Il y a des rumeurs mal informées sur mon absence à la cérémonie d'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame le week-end dernier. Tout d'abord, je dois dire à quel point j'adore Carly Simon et Olivia Rodrigo et Dolly Parton et Janet Jackson et Pat Benatar et Sheryl Crow et Pink et Brandi Carlile et Sara Bareilles – et toutes les personnes et artistes incroyables qui étaient là», a-t-elle écrit, prenant soin de citer le nom de la plupart des artistes féminines appelées à être récompensées ou à se produire sur scène durant le show.

Puis Alanis Morissette a poursuivi : «J'ai passé des décennies dans une industrie qui est en proie à un sentiment anti-femme global et j'ai toléré beaucoup de condescendance et d'irrespect, de réduction, de dédain, de rupture de contrat, de manque de soutien, d'exploitation et de violence psychologique (et plus) tout au long de ma carrière. Je l'ai toléré parce que rien n'aurait pu m'empêcher de me connecter avec ceux qui me tenaient à cœur et avec lesquels j'étais en résonance. Je vis pour servir et me connecter avec les gens et donc au fil des ans, je l'ai subi à plus d'occasions que je ne peux en compter. Il est difficile de ne pas être affecté mais Hollywood est connu pour son manque de respect envers le féminin en chacun de nous», a-t-elle écrit.

L'auteur-compositeur-interprète a ajouté : «Heureusement, je suis à un moment de ma vie où je n'ai pas besoin de passer du temps dans un environnement qui réduit les femmes. J'ai eu d'innombrables expériences incroyables avec des équipes de production de tous les genres tout au long de ma vie. Tellement nombreux et tellement amusants. Il n'y a rien de mieux qu'une équipe de personnes diverses réunies autour d'une même mission». La chanteuse a conclu son message par un appel aux Américains à se rendre aux urnes pour les élections de mi-mandat et un message d’amour.

La cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame a été filmée au Microsoft Theatre de Los Angeles, pour être diffusée sur HBO au plus tard en novembre. Les représentants de l’événement ne se sont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas encore exprimés sur les déclarations de la chanteuse.