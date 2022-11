Studio Ghibli : vers une collaboration avec Lucasfilm ?

La rumeur enfle depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le célèbre studio d’animation japonais Ghibli pourrait s’associer avec Lucasfilm.

Après avoir fait sensation avec l’ouverture de son parc à thème le 1er novembre dernier, le studio Ghibli a suscité la curiosité de tous ses fans ce jeudi après-midi. En effet, celui-ci a posté sur son compte officiel Twitter une courte et mystérieuse vidéo au cours de laquelle le logo Lucasfilm apparaît.

Il n’en fallait pas moins pour créer l’engouement. S’il n’y a rien d’explicite, il y a fort à parier qu’il s’agit d’une collaboration entre le studio Ghibli et la société américaine à l’origine de la saga Star Wars et d’Indiana Jones. Reste à savoir si ce projet commun concerne la série d’anthologie «Star Wars Visions», dont on espère une deuxième saison prochainement.

Si collaboration il y a, elle devrait se faire sans le célèbre réalisateur et cofondateur du studio Ghibli Hayao Miyazaki. A 81 ans, le père de «Mon voisin Totoro» et du «Voyage de Chihiro», entre autres, a annoncé que son film «Comment vivez-vous ?» serait le dernier. Un projet initié en 2016.