Marcel Proust : voici 5 idées pour célébrer le centenaire de la mort du romancier français

Ce 18 novembre, on commémore le centenaire de la mort de l’écrivain français Marcel Proust. A cette occasion, le génie littéraire du XXe siècle est mis à l’honneur au théâtre, dans la gare, au musée, mais aussi dans les rayons des librairies.

Une expo à la BNF

Un voyage entre les lignes. Jusqu’au 22 janvier 2023, la Bibliothèque nationale de France (Paris 13e) accueille «Marcel Proust, La fabrique de l’œuvre», une exposition retraçant l’histoire de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature : «À la recherche du temps perdu». Au total, quelque 350 pièces ont été réunies, dont certains documents inédits.

©CNEWS/BNF

Au fil du parcours, le public pourra notamment découvrir plusieurs manuscrits et leurs fameuses «paperoles», ces ajouts rédigés sur des papiers collés et repliés dans les cahiers, mais aussi un ensemble unique de planches relatives à la genèse d’«À l’ombre des jeunes filles en fleurs», permettant d’entrer dans le processus d’élaboration de ce volume, couronné par le prix Goncourt en 1919.

«Marcel Proust, la fabrique de l'œuvre», jusqu'au 22 janvier 2023, BNF, Paris 13e.

Une soirée lecture au 13e art

Composé de sept tomes, publiés entre 1913 et 1927, «À la recherche du temps perdu», est une œuvre éblouissante, mais aussi complexe et intimidante. Ses phrases labyrinthiques (30 mots en moyenne par phrase), ont découragé plus d'un lecteur. Le dimanche 20 novembre, le théâtre 13e Art invite ainsi le public à y pénétrer en douceur à travers une soirée «Hommage à Marcel Proust».

©13e Art

Pendant près de deux heures, sept comédiens et comédiennes - Valérie Bonneton, Marie Drucker, Anny Duperey, Thibault de Montalembert, Guillaume Gallienne, Zinedine Soualem et Alex Vizorek - proposeront au public une lecture d'extraits de cet ensemble romanesque.

«Hommage à Marcel Proust», dimanche 20 novembre, Le 13e art (Paris 13e).

Un café et une madeleine «Chez Marcel»

Jusqu’au 24 décembre, les gourmands pourront se rendre «Chez Marcel», dans le 3e arrondissement de la Capitale. Lancé par Maison Fragile, entreprise spécialisée dans la porcelaine, ce café-boutique en l’honneur de Marcel Proust propose de déguster plusieurs douceurs réalisées par la pâtisserie «Chez Bogato», dont… les célèbres madeleines bien sûr.

En sachant que la fameuse «petite madeleine» trempée dans du thé, qui replonge le narrateur dans ses souvenirs d'enfance dans «Du côté de chez Swann», fût d’abord dans les brouillons de l’auteur du «pain grillé», de la «biscotte», et même, du «pain rassis».

«Chez Marcel», 32 rue de Turenne (Paris 3e), jusqu’au 24 décembre.

Son premier livre, «Les plaisirs et les jours»

Et si on commençait par le début ? Ceux qui n’osent pas encore se plonger dans «La Recherche», peuvent se lancer dans «Les plaisirs et les jours». Il s’agit du tout premier livre de Marcel Proust, publié dans l’indifférence presque totale en 1896, alors que l’auteur était âgé de 25 ans. Réédité pour l’événement sous sa forme originelle par les éditions Calmann-Lévy, ce recueil de portraits et de poèmes en prose porte déjà en germe son style si caractéristique.

©Calmann-Lévy

Préfacé par Anatole France, Prix Nobel de Littérature en 1921, et accompagné des illustrations de Madeleine Lemaire, ce beau livre de 300 pages est idéal pour se familiariser avec l’univers du romancier parisien. Les lecteurs avertis retrouveront quant à eux certains des thèmes et personnages de son œuvre principale.

«Les plaisirs et les jours», Marcel Proust, éd. Calmann-Lévy, en librairies le 16 novembre.

UN DOCUMENTAIRE de la sncf

Marcel Proust aimait beaucoup se déplacer en train, synonyme d'aventure, de liberté, et du temps qui passe. Dans «A la recherche du temps perdu», on retrouve d'ailleurs plusieurs passages évoquant le voyage en train. «J’aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d’une heure vingt-deux», peut-on notamment lire dans «Du côté de chez Swann».

Pour rendre hommage à sa relation passionnée avec les chemins de fer, alors en pleine mutation industrielle, la SNCF a partagé un court documentaire. D'une durée de 15 minutes et réalisé par Juliette Blot, il est accessible ICI. A noter qu'il sera également diffusé ce vendredi 18 novembre à la gare Saint-Lazare, à Paris.